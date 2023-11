Bundesliga-Saison 2022/23 mit Zuschauerrekord im 12er Format

Die österreichische Bundesliga schloss nicht nur ihr Finanzjahr erneut mit einem positiven Ergebnis ab, sondern konnte auch bei den Zuschauerzahlen einen neuen Rekord präsentieren. So wies man in der vergangenen Saison den besten Publikumsschnitt aller Zeiten in einem Zwölferliga-Format vor.

Der Geschäftsbericht der österreichischen Bundesliga für die Saison 2022/23 lässt mit positiven Zahlen aufhorchen. So konnte die Liga zum einen erneut für ein positives Ergebnis im Wirtschaftsjahr sorgen und die vergangene Spielzeit mit einem Plus abschließen. Insgesamt konnte ein konsolidierter Umsatz von 109,56 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Zum anderen durfte man sich im Oberhaus auch über einen neuen Zuschauerrekord in einem Zwölferliga-Format freuen: 7.551 Fans besuchten im Durchschnitt die Spiele der Erstligisten in der letzten Saison und sorgten damit für den höchsten Schnitt seit der Spielzeit 2010/11. In einem Zwölferformat war es sogar der bislang beste Schnitt, der jemals in der Geschichte der Bundesliga festgestellt wurde.

So vermeldet die Liga, dass rund ein Drittel aller Begegnungen mehr als 10.000 Zuschauer in die Stadien spülte, im oberen Playoff erhöhte sich dieser Schnitt sogar auf 13.250 Fans. Da die vergangenen drei Saisonen jeweils von Corona-bedingten Einschränkungen auf den Tribünen geprägt war, konnte nun erstmals seit der Saison 2018/19 wieder ein ganzjähriges Fazit zur Zuschauerentwicklung seit der Ligareform gezogen werden. Im Vergleich zu damals konnte man in der vergangenen Saison ein Plus von 17 Prozent aufweisen.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer freut sich über das wachsende Interesse am nationalen Fußballbetrieb: "Wir freuen uns über den höchsten Zuschauerschnitt, den es jemals in einer 12er-Liga in Österreich gegeben hat. Der Anstieg von mehr als 1.000 Zuschauern pro Spiel im Vergleich zur bisherigen Rekordsaison 2018/19 bestätigt die gute Arbeit unserer Klubs. Ich bin überzeugt, dass neben den sportlichen Leistungen auch die umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur in den vergangenen Jahren dazu beigetragen haben, dass unsere Stadien sehr gut gefüllt sind."

Rapid zieht die meisten Fans an

Mit der Eröffnung der Raiffeisen Arena in Linz bekam die österreichische Stadionlandschaft eine neue Arena hinzu, die ebenfalls den Schnitt zukünftig weiter in die Höhe treiben wird. Zudem war auch das enge Meisterschaftsduell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz ein wesentlicher Antreiber für die positiven Zahlen. "Wir können auf eine abwechslungsreiche Saison 2022/23 zurückblicken. Am grünen Rasen war in beiden Ligen für viel Intensität und vor allem für Spannung bis zum Schluss gesorgt und auf den Rängen durften wir uns über einen historischen Zuschauerrekord in einem 12er-Ligaformat und die Eröffnung der neuen Raiffeisen-Arena in Linz freuen", so Ebenbauer.

Publikumsmagnet war dabei der SK Rapid, zu dem im Durchschnitt 18.845 Zuseher zu den Heimspielen kamen. Auf Rang zwei folgt Vizemeister Sturm Graz mit 13.282 Zuschauern im Schnitt, gefolgt von Meister Red Bull Salzburg, die einen Schnitt von 12.363 Zuschauern aufweisen konnten. Ebenfalls fünfstellig war die Wiener Austria mit 11.556 Zuschauern, der LASK kam als Fünftplatzierter auf 8.650 Fans bei den Heimspielen. Schlusslicht ist die WSG Tirol, wo im Durchschnitt nur 2.439 Zuschauer den Weg ins Stadion zu den Heimspielen fanden. Allerdings spielen die Wattener auch am Innsbrucker Tivoli. In der 2. Liga ist der Grazer AK mit 4.050 Zusehern im Schnitt der klare Leader, die Vienna (1.823) und der SKN St. Pölten (1.731) folgen auf den weiteren Plätzen.