Bundesliga-Rückkehr perfekt: VfL Gummersbach wieder erstklassig

Der einstige Bundesliga-Dino VfL Gummersbach ist nach drei Jahren Abstinenz zurück im deutschen Oberhaus. Das steht seit Dienstagabend fest.

Als es passierte, standen die VfL-Profis aber nicht auf der Platte, sondern saßen gemeinsam in einem Restaurant und verfolgten die Partie des Zweiten. Und tatsächlich patzte der ASV Hamm-Westfalen beim TV Großwallstadt (27:27). Nach dem jüngsten 34:26 bei der SG BBM Bietigheim hätte den Gummersbachern aus den verbleibenden fünf Spielen bereits ein einziger weiterer Punkt zum Aufstieg genügt. Durch den Punktverlust des Tabellenzweiten ist dieser nun vorzeitig besiegelt.

Nach 33 von 38 Spieltagen führt Gummersbach die Tabelle souverän mit elf Punkten Vorsprung an. Der zwölfmalige deutsche Meister war 2019 aus der Bundesliga abgestiegen. Die besten Chancen, als zweites Team neben Gummersbach aufzusteigen hat neben Hamm aktuell der Tabellendritte HSG Nordhorn-Lingen, der im Vorjahr den bitteren Gang in die 2. Liga hatte antreten müssen.

Aktuell 54:12 Punkte bei einer Tordifferenz von +160 garantieren den Gummersbachern den rechnerisch sicheren zweiten Tabellenplatz, der den Oberbergischen einen Bundesliga-Startplatz in der Saison 2022/23 sichert.

Feier mit den Fans angekündigt

So dürfte das nächste Heimspiel am kommenden Samstag vor allem zu einer großen Party werden: Gegen die Eulen Ludwigshafen will der frisch gebackene Aufsteiger gewinnen und im Anschluss die Bundesliga-Rückkehr mit seinen Fans gebührend feiern. 30 bis 45 Minuten nach Abpfiff wird sich die Mannschaft vor der Arena auf dem Heiner-Brand-Platz einfinden. "Neben einem kleinen Bühnenprogramm stehen die Spieler dort für Autogrammwünsche und nette Gespräche in lockerer Atmosphäre bei Musik und leckeren Getränken bereit", schreibt der VfL auf seiner Vereinswebsite.