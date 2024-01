Bundesliga-Rückkehr perfekt: Kalajdzic wechselt nach Frankfurt

Nach knapp eineinhalb Jahren ist Sasa Kalajdzic (27) zurück in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat den Stürmer auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet.

Kurz vor Schluss des Sommertransferfensters hatte Sasa Kalajdzic 2022 den VfB Stuttgart gen England verlassen. Nun ist die Bundesliga-Rückkehr des zwei Meter großen Mittelstürmers perfekt: Eintracht Frankfurt hat den Mittelstürmer von den Wolverhampton Wanderers bis Saisonende ausgeliehen. Über eine mögliche Kaufoption ist nichts bekannt.

"Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel", wird Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung am Sonntag zitiert. Der Eintracht-Sportvorstand unterstreicht: "Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann."

Dass Frankfurt nach dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani im Sommer auf der Stürmerposition nachlegen wollte, war bereits länger bekannt. Weil die beiden Top-Scorer Omar Marmoush und Fares Chaibi für den Afrika-Cup nominiert wurden und vorerst ausfallen, bestand zusätzlicher Handlungsbedarf. Kalajdzic kristallisierte sich als Top-Kandidat heraus - und legte sich selbst früh fest, nach Frankfurt gehen zu wollen.

Seine Zeit bei den Wolves hatte für den Österreicher denkbar bitter begonnen: Nur drei Tage nach seinem Wechsel zog sich Kalajdzic bei seinem Debüt in der Premier League Anfang September 2022 einen Kreuzbandriss zu und fiel für die komplette restliche Saison aus. Sein Comeback feierte er erst im vergangenen August. Über den Joker-Status kam er dennoch selten hinaus. Nur drei seiner 13 Einsätze in der laufenden Saison absolvierte Kalajdzic von Beginn an, davon nur einen in der Premier League.

Wohl auch, um seine Chancen auf eine EM-Nominierung aufrechtzuerhalten, strebte der kopfballstarke Angreifer einen Wechsel im Winter an - und ist nun wieder zurück in der Bundesliga. Für den VfB Stuttgart erzielte Kalajdzic zwischen 2020 und 2022 insgesamt 22 Tore in 51 Einsätzen.