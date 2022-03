Bundesliga, Ribery, Harry Potter: Türkei-Hoffnungsträger Aktürkoglu im Interview

Schon vor Stefan Kuntz hatte Kerem Aktürkoglu (23) für die Türkei debütiert, doch unter dem deutschen Trainer avancierte der linke Flügelstürmer von Galatasaray Istanbul zum bisher erfolgreichsten Torschützen.

Auch seinen drei Treffern ist es überhaupt zu verdanken, dass die Türkei an diesem Donnerstag gegen Portugal die Chance hat, der WM-Endrunde einen Schritt näherkommen kann. Aktürkoglu weiß um die Außenseiterrolle seines Teams, sieht aber auch Chancen - und spricht sehr positiv über seinen deutschen Coach.

Herr Aktürkoglu, erst Portugal und Cristiano Ronaldo, nach dieser Hürde mutmaßlich Europameister Italien - warum sehen wir die Türkei dennoch bei der WM 2022 in Katar?

Mit Portugal, Italien haben wir den vermeintlich schwierigsten Weg zur WM-Qualifikation. Portugal ist individuell mit den Premier-League-Superstars eine der besten Mannschaften der Welt. Serbien hat es aber auch geschafft, dieses starke Team hinter sich zu lassen. Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, die sich in den letzten Monaten unter Stefan Kuntz weiterentwickelt und verbessert hat. Wir haben keine Angst und freuen uns extrem darauf, weil wir wissen, wozu wir in der Lage sind.

Welche Schwächen hat Portugal?

Jede Mannschaft hat ihre Stärken und Schwächen. Im Spiel wird es auf Details ankommen, diese will ich jetzt aber noch nicht verraten. (lacht)

Stefan Kuntz ist bekannt für seine optimistische Herangehensweise. Wie vermittelt er diesen Mut an Sie und die Mannschaft?

Der Coach gibt uns in jedem Training und jeder Besprechung das Gefühl, dass wir an unsere Fähigkeiten und Qualitäten glauben sollen. Dazu gehört auch, Fehler zu machen. Wichtig ist, dass jeder bereit ist, die Fehler des anderen auszubügeln. So hat er es in kurzer Zeit geschafft, einen großen Optimismus und Teamgeist zu verbreiten.

Wie hilfreich ist es, dass die Türkei in der Gruppe bereits in einer vergleichsweise aussichtlosen Lage war, dass man jetzt als Außenseiter erneut an zwei Siege glauben kann?

Diese Einstellung immer weiterzumachen und niemals aufzugeben, zeichnet seit jeher türkische Nationalmannschaften aus. Zudem sind unsere Fans ein großer Faktor. Egal wo wir spielen, sie kommen immer zahlreich ins Stadion und unterstützen uns lautstark, da ist es unmöglich, in schwierigen Phasen aufzugeben.

Ob ich jetzt ein Torjäger bin, müssen andere entscheiden. Kerem Aktürkoglu

Wie hat Kuntz aus Ihnen einen Torjäger gemacht?

Er hat die Taktik und die Ausrichtung unseres Spiels etwas offensiver gestaltet. Das kommt mir als Offensivspieler und meiner Spielweise entgegen. Aber ob ich jetzt ein Torjäger bin, müssen andere entscheiden. (lacht)

Was zeichnet Kuntz noch aus?

Er und sein Trainer-Team treten allen sehr respektvoll, offen und auf Augenhöhe gegenüber. Zeitgleich schaffen sie es, dem Team die Idee vom Fußball klar und deutlich zu vermitteln, ohne dabei einen aus dem Team zu vernachlässigen.

Und was zeichnet Sie aus? Beschreiben Sie sich mal als Typ und fußballerisch in drei Schlagwörtern, bitte.

Technisch versiert, abschlussstark, gute Übersicht.

Wie gehen Sie damit um, plötzlich ein Hoffnungsträger in diesen Spielen zu sein?

Natürlich spüre ich, dass die Erwartungen unserer Fans an mich steigen, aber das ist für mich kein Druck, sondern eher Motivation. Davon abgesehen, können wir nur gemeinsam als Team erfolgreich sein. Wir haben viele gute Spieler mit einer hohen Qualität in der Mannschaft.

Ihr Ex-Coach Fatih Terim bezeichnete Sie sogar als "größtes Juwel des türkischen Fußballs". Bedeutet dies Freude oder Last für Sie?

Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mich Fatih Terim während unserer Zeit bei Galatasaray gefördert und gefordert hat, ohne ihn wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Solche Worte erfüllen mich mit Stolz und sind zugleich Antrieb, noch besser zu werden.

Wie wichtig ist Hakan Calhanoglu an Ihrer Seite auf links/halblinks für Ihr Spiel und das der Türkei?

Hakan ist auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Neben seinen herausragenden fußballerischen Qualitäten hilft er dem Team auch mit seiner Erfahrung, welche er in den besten Ligen Europas und den europäischen Wettbewerben gesammelt hat.

Sie werden mit Franck Ribery verglichen. Gefällt Ihnen das, oder haben Sie ein anderes Idol?

Natürlich ist es eine große Ehre mit einem Weltklasse-Spieler wie Franck Ribery verglichen zu werden, aber um ehrlich zu sein, hatte ich nie ein besonderes Vorbild. Ich habe immer gerne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zugesehen. Die beiden sind die größten Fußballer des letzten Jahrzehnts und haben viele Spieler beeinflusst - mich eingeschlossen.

Ihr Aufstieg, bei Galatasaray und in der Nationalelf, ist auch der deutschen Bundesliga nicht verborgen geblieben. Welche Interessenten gibt es, möchten Sie im Sommer in die Bundesliga oder eine große Liga wechseln?

In Deutschland wird guter und schneller Fußball gespielt, daher ist die Bundesliga immer eine gute Adresse. Mit möglichen Interessenten beschäftige ich mich derzeit nicht. Mein Fokus liegt auf dem Platz. Außerdem habe ich vor Kurzem meinen Vertrag bei Galatasaray verlängert und möchte eine große Rolle beim Umbruch des Vereins spielen.

Also möchten Sie den Vertrag bis 2026 (!) auf jeden Fall erfüllen - das ist eine lange Zeit im Fußball?

Generell sollte man Verträge schließen, um sie zu erfüllen, aber im Leben und vor allem im Fußball weiß man nie, was in der Zukunft passieren wird. Derzeit bin ich bei Galatasaray sehr glücklich und sehe dort gute Möglichkeiten, mich unter Trainer Domenec Torrent weiterzuentwickeln.

Warum ist Galatasaray in der Liga dermaßen hinter den Erwartungen geblieben, wie frustrierend ist das und lässt Sie genau diese Enttäuschung nicht doch an einen vorzeitigen Wechsel denken?

Wie gesagt, der Verein befindet sich gerade im Umbruch. Im Sommer wurden erfahrene Spieler abgegeben und viele junge Spieler verpflichtet. Daher war uns bewusst, dass es keine einfache Saison werden wird. Der aktuelle Tabellenstand ist für alle enttäuschend, aber zugleich Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, besser zu werden und Galatasaray wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört.

In der Europa League hat sich Galatasaray allerdings gut gegen Barça verkauft. Gewinnen Aubameyang und Co. nun auch gegen Frankfurt und holen am Ende den Pokal?

Für mich ist Barcelona einer der absoluten Topfavoriten auf den Europa-League-Titel. Seit Xavi als Trainer übernommen hat, ist die Barça-Mentalität auf dem Platz wieder erkennbar.

Abschließend: Nach dem die Fans Sie mit einer Brille gesehen haben, ging der Spitzname Kerem Potter viral. Sie sagten, dass Sie ein Harry-Potter-Fan sind. Jetzt haben Sie für einen Torjubel einen Signature Move kreiert, Sie schwingen einen imaginären Zauberstab. Wie lautet Ihre Botschaft genau?

Genau, es begann, als ich mir eine neue Brille gekauft habe, die eine ähnliche Form hat wie die, die Harry Potter trägt. Nach meinem ersten Instagram-Post mit der Brille fingen die Leute an, mich Kerem Potter zu nennen. Da ich schon immer ein großer Harry-Potter-Fan war, gefiel mir die Idee, etwas "Magie" auf das Spielfeld zu bringen und so kreierte ich meinen eigenen Torjubel, indem ich einen imaginären Zauberstab schwinge, der nun zu einer Art Markenzeichen wurde, aber eine konkrete Botschaft verbirgt sich nicht hinter dem Jubel.