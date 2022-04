Bundesliga-Rekordspieler Lichtlein verlässt Minden

Weltmeister Carsten Lichtlein (41) verlässt GWD Minden im kommenden Sommer. Der Bundesliga-Rekordspieler will sich noch einmal einer "neuen Aufgabe stellen".

"Ich hatte zwei tolle Jahre und eine gute Zeit bei GWD und in Minden generell", wird Lichtlein in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert: "Ich habe hier als Torwarttrainer in einer für mich neuen Welt viel lernen und mitnehmen können. Die Zusammenarbeit mit Malte Semisch als Gespannpartner, aber auch mit Lucas Grabitz im Training war top."

In 22 Bundesliga-Spielzeiten kommt Lichtlein auf aktuell 704 Einsätze und ist damit der alleinige Rekordhalter mit den meisten Einsätzen im deutschen Oberhaus. "Ich bin froh, dass ich, wenn ich gebraucht wurde, meine Leistung abrufen und der Mannschaft helfen konnte", so Lichtlein: "Ich bin stolz, dass ich meinen Teil zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison beigetragen habe und werde mein Bestes geben, dass wir es auch in dieser Saison schaffen werden."

Lütti ist mit seiner positiven Verrücktheit ein großer Gewinn für unsere Gruppe gewesen. Frank Carstens

Minden steht nach 26 absolvierten Spielen mit aktuell 13:39 Punkten über dem Strich, Aufsteiger TuS N-Lübbecke (10:38) und HBW Balingen-Weilstetten (11:37) belegen die beiden Abstiegsplätze.

Lichtlein war zur Saison 2020/21 an die Weser gewechselt und bildete dort nach dem Abgang von Espen Christensen zusammen mit Malte Semisch das Torhütergespann der Mindener. Neben seiner Funktion als Spieler fungierte Lichtlein auch als Torwarttrainer und stützte Semisch sowie GWD-Talent Lucas Grabitz bei deren Entwicklung.

Trainer Frank Carstens fand ausschließlich lobende Worte: "Carsten hat hier in den letzten zwei Jahren die äußerst anspruchsvolle Aufgabe als Nummer zwei im Tor und gleichzeitig Torwarttrainer von seinem Gespannpartner Malte Semisch überragend ausgefüllt. Er hat großen Anteil an der hervorragenden Entwicklung von Malte, aber auch an der unseres Anschlusskaderspieler Lucas Grabitz. Dazu hat er immer dann, wenn er gefordert war, seine Leistung gebracht. Lütti ist mit seiner positiven Verrücktheit ein großer Gewinn für unsere Gruppe gewesen. Ich freue mich für ihn, wenn er diesen Weg weitergehen kann."

Wohin es Lichtlein ziehen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Und ob er seine Spielerkarriere fortsetzen wird, blieb ebenfalls offen. Lichtlein blickt auf eine höchst erfolgreiche Nationalmannschaftskarriere zurück - die EM-Titel 2004 und 2016 sowie der WM-Triumph 2007 im eigenen Land sprechen für sich.