Das Bundeskartellamt hat der Deutschen Fußball-Liga (DFL) im vorläufigen Prüfungsergebnis Grünes Licht für ihr avisiertes Vermarktungsmodell der nationalen Medienrechte ab 2025/26 erteilt. Dabei hat die Bonner Behörde die sogenannte No-Single-Buyer-Rule gestrichen.

Das teilten die Wettbewerbshüter am Dienstagnachmittag mit. Das erstmals für die Ausschreibung 2012 eingeführte Alleinerwerbsverbot, wonach nicht ein Anbieter alle Live-Spiele erstehen und verwerten darf, hatte in den vergangenen Jahren zunehmend für Verdruss gesorgt. Zum einen bei den Fans, weil diese zunächst mehrere Abos benötigten und entsprechend tiefer in die Tasche greifen mussten. Zum anderen bei den Wettbewerbern selbst, weil das Produkt Bundesliga letztlich weder für Sky noch für Dazn wirklich kostendeckend zu finanzieren war ob der Konkurrenzsituation im bekanntlich in Deutschland komplizierten Pay-TV-Markt.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt rechtfertigt das Ende der Regulierung mit gestiegenen Aktivitäten auf dem Fußballmarkt durch Unternehmen wie Dazn, RTL und Amazon. Ob dies in der Tat, wie vom 63-Jährigen in der Pressemeldung des Amtes ausgeführt, eine Folge des Alleinerwerbsverbots ist, darüber mögen sich die Gelehrten streiten. Mundt jedenfalls erklärt: "Damit ist es uns möglich, dem Vorschlag der DFL zu entsprechen, bei der aktuellen Vergabe auf die generelle Vorgabe zu verzichten, dass kein Unternehmen die Live-Rechte an Bundesligaspielen allein erwerben darf."

Der DFL um den für die Ausschreibung zuständigen Geschäftsführer Dr. Steffen Merkel wird die Entscheidung, die Marktexperten bereits erwartet hatten, zugutekommen. Zuletzt hatte der Markt für die nationalen Medienrechte der Top-Liga stagniert, wie die Abschlüsse der Premier League oder der Serie A zeigen. Die DFL erlöst seit 2021/22 mit den nationalen Rechten 1,1 Milliarden Euro pro Saison. Im Vierjahreszyklus zuvor waren es im Schnitt 1,16 Mrd. Euro. Der leichte Rückgang galt inmitten der Pandemie als Erfolg. Das Gros der Experten würde einen Verbleib auf ähnlichem Niveau für die bis 2028/29 andauernde, nächste Rechteperiode ebenso als gelungen erachten.

Allerdings erklärt das Kartellamt auch, dass der am 21. Dezember 2023 getätigte Spruch des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Super League keine angemessene und gründliche Berücksichtigung mehr in dem vorläufigen Verfahren fand ob des Zeitdrucks. "Es ist offen, ob das Urteil für die Zukunft eine Änderung der Praxis des Bundeskartellamtes bei der Bewertung der Zentralvermarktung erfordert", lässt sich die Behörde eine Hintertür offen.

Gute Nachrichten für die Sportschau-Fans - DFL vergibt Rechte in vier Paketen

Gute Nachrichten gibt es für die Sportschau-Fans: Je nach Ausgang der Vergabe sind die Bundesliga-Partien vom Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ab 18.30 Uhr oder ab 19.15 Uhr als Highlight-Zusammenfassungen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. "Sollte die spätere Uhrzeit den Zuschlag bekommen, hätte der Rechteerwerber zusätzlich die Möglichkeit, seine Highlight-Sendung ab Sendungsende über eine eigene Online-Mediathek zu verbreiten", heißt es in der Pressemitteilung. Mundt betont: "Wir haben auch darauf geachtet, dass die Highlights über die wesentlichen TV-Verbreitungswege verfügbar bleiben und nicht allein auf das Internet beschränkt werden. Damit ist sichergestellt, dass alle Bevölkerungsgruppen Zugang zu dieser Berichterstattung über die Höhepunkte des Spieltags haben."

Die Liga wird die Rechte in Auktionsform mittels vier Paketen vergeben: Die Samstagnachmittagskonferenz, die Einzelspiele am Samstagnachmittag sowie am Freitag, das Topspiel am Samstagabend sowie die Partien am Sonntag. Die am Auktionsverfahren beteiligten Unternehmen können nun noch Stellung zu dem vorläufigen Prüfergebnis beziehen.

Weitere Neuerungen teilte die Liga mit: mehr Übertragungen mittels der hochauflösenden UHD-HDR-Technologie, neue Sonderproduktionen für Kinder und Jugendliche, Live-Übertragungen im für Smartphone optimierten 9:16-Format sowie verstärkte Zugänge für die Medienpartner zu den Klubs sowohl am Spieltag als auch unter der Woche.