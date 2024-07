Bundesliga-Quintett um Olise steht in Frankreichs finalem Olympia-Aufgebot

Thierry Henry hat den französischen 18-Mann-Kader für das olympische Fußballturnier bekanntgegeben. Neben Bayern-Neuzugang Michael Olise zählen vier weitere Bundesliga-Profis zum Aufgebot.

Als Gastgeber der diesjährigen Olympischen Spiele ist auch Frankreich für das Männer-Fußballturnier in Paris qualifiziert. Während sich die französische A-Nationalmannschaft in Deutschland auf das EM-Halbfinale gegen Spanien (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereitet, gab U-21-Coach Thierry Henry sein finales Olympia-Aufgebot bekannt.

18 Spieler durfte der einstige Weltklasse-Angreifer aus seinem 25 Spieler starken vorläufigen Kader nominieren, von denen drei älter als 23 sind. Henrys Wahl ist dabei auf Verteidiger Loic Badé (24) gefallen, die beiden Mittelstürmer Alexandre Lacazette (33) und Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (27) standen bereits in der vorläufigen Liste.

Außerdem zum Kreis der Angreifer zählend: Neu-Münchner Michael Olise, dessen Verpflichtung die Bayern am Sonntagabend verkündet hatten. Der Flügelspieler tritt somit erst verspätet die Vorbereitung mit seinem neuen Team an - das Finale des Männer-Turniers steigt erst am 10. August.

Während Olises künftiger Mannschaftskollege Mathys Tel aufgrund der fehlenden Freigabe durch den Rekordmeister wie erwartet nicht zum Kader zählt, dürfen sich vier weitere Bundesliga-Spieler über die Olympia-Teilnahme freuen: Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Freiburg), Manu Koné (Mönchengladbach) und Enzo Millot (Stuttgart) wurden ebenfalls nominiert.

Womöglich könnte die Anzahl der Bundesliga-Profis im Laufe des Turniers noch auf ein halbes Dutzend steigen, denn auch Rayan Cherki steht im Aufgebot. Der dribbelstarke Offensivspieler von Olympique Lyon hat sich auf die Liste zahlreicher Top-Klubs gespielt. Das Interesse von Borussia Dortmund ist verbrieft, der BVB hat auch schon Kontakt mit dem 20-Jährigen aufgenommen.

Frankreichs Olympia-Kader im Überblick:

Tor: Obed Nkambadio, Guillaume Restes

Abwehr: Loic Badé, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kiliann Sildillia, Adrien Truffert

Mittelfeld: Maghnes Akliouche, Joris Chotard, Desiré Doué. Manu Koné, Enzo Millot

Angriff: Rayan Cherki, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise

Auf Abruf: Theo de Percin, Andy Diouf, Chrislain Matsima, Lesley Ugochukwu