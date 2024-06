Bundesliga-Profis wählen Rüdiger zum besten Verteidiger - Neuer bester Torwart

Teil 2 der kicker-Spielerumfrage unter 227 Bundesliga-Profis beschäftigt sich mit dem Blick über die Bundesliga hinaus. Hier dominieren zwei Einzelspieler von Real Madrid - und ein Basketballer.

Bester Offensivspieler der Welt: Vinicius Junior

Mit einer fabelhaften Premierensaison bei Manchester City hatte Erling Haaland die Messlatte vor einem Jahr verdammt hoch gelegt. In seiner zweiten Spielzeit auf der Insel konnte der Norweger dieses Niveau nicht halten, auch in der Gunst der Bundesliga-Profis stürzte er von 52,0 auf nur noch 4,9 Prozent ab.

Neu an der Spitze ist Vinicius Junior von Real Madrid, der seinen Stimmenanteil nach 7,9 Prozent im Sommer 2023 verdreifachte. Mit Harry Kane und Florian Wirtz stehen diesmal zwei Spieler aus der Bundesliga in den Top 5.

Bester Defensivspieler der Welt: Antonio Rüdiger

Und noch mal Real Madrid: Antonio Rüdiger ist aus Sicht der Bundesliga-Profis der beste Defensive weltweit. Auf den deutschen Nationalspieler folgen mit Vorjahressieger Ruben Dias (ManCity), Virgil van Dijk (Liverpool) und Rodri (ManCity) drei Spieler aus der Premier League. Dank Leverkusens Jonathan Tah ist das deutsche Oberhaus auch hier in den Top 5 vertreten.

Bester Torhüter der Welt: Manuel Neuer

Manuel Neuer ist zurück auf Platz 1. Nachdem der Bayern-Keeper im Sommer 2023 während seiner langen Verletzungspause nur 3,9 Prozent der Stimmen erhalten hatte - damals gewann Thibaut Courtois -, zog er nun wieder klar an seinem Nationalelf-Kollegen Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vorbei. ManCitys Ederson bleibt Dritter.

Bester Trainer der Welt: Xabi Alonso

Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti - das sind die üblichen Verdächtigen, die bei dieser Frage seit Jahren die meisten Stimmen erhalten haben. Je nach aktuellem Abschneiden ihrer Klubs in wechselnder Reihenfolge. In diesem Jahr hat Xabi Alonso die Phalanx dieser renommierten Erfolgstrainer gesprengt und sich mit klarem Vorsprung an die Spitze gesetzt. An die Top-Werte von Guardiola 2023 und Klopp 2022 kommt er allerdings noch nicht ganz heran.

Europameister 2024: Deutschland

Klar, die Stimmung rund um die Nationalelf hat sich seit März komplett gedreht, aber dieses Ergebnis ist dann doch überraschend. Fast 40 Prozent der Bundesliga-Profis sagen: Deutschland wird Europameister! Damit sehen die Umfrage-Teilnehmer die DFB-Auswahl beim Heimturnier in der Favoritenrolle - deutlich vor England und Frankreich.

Nur 2,6 Prozent rechnen mit einem Aus in der Vorrunde wie zuletzt bei der WM 2022 in Katar. Auffällig: Bei der Umfrage vor einem Jahr zählte Deutschland für 63,9 Prozent der Profis noch nicht zum Kreis der Titelfavoriten bei der Heim-EM.

Imponierendste(r) Sportler(in) außerhalb des Fußballs: LeBron James

Basketball-Star LeBron James von den LA Lakers ist zum zweiten Mal in Folge der Sportler, der die Bundesliga-Profis abseits ihrer eigenen Disziplin am meisten beeindruckt. Hinter ihm folgen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sowie Novak Djokovic, der Grand-Slam-Rekordsieger im Tennis.

In den Top 10 sind mit Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Roger Federer drei weitere Tennisprofis sowie mit dem deutschen Weltmeister Dennis Schröder und Nikola Jokic zwei Basketballer aus der NBA vertreten. Hinzu kommen Quarterback Patrick Mahomes aus der nordamerikanischen Football-Liga NFL und der erst 17 Jahre alte Darts-Spieler Luke Littler aus England.

