Bundesliga-Profis: Nagelsmann ist der Verlierer unter den Trainern

Julian Nagelsmann ist für viele Bundesliga-Profis der Verlierer unter den Trainern in der abgelaufenen Saison. Das geht aus der Spieler-Umfrage des kicker hervor. Aber auch sein Nachfolger schneidet schlecht ab.

252 Bundesliga-Profis nahmen in diesem Sommer an der traditionellen Spieler-Umfrage des kicker teil. Und für etwas mehr als ein Viertel von ihnen war Julian Nagelsmann in der Saison 2022/23 der Verlierer unter den Trainern. 26,2 Prozent der Stimmen entfielen auf den 35-Jährigen, der im März beim FC Bayern hatte gehen müssen. Im Sommer 2022 war Adi Hütter mit 23,4 Prozent noch der größte Verlierer unter den Trainern gewesen.

Mit einem deutlichen Abstand auf Nagelsmann folgt Bruno Labbadia (14,3 Prozent), der zwischenzeitlich und mit überschaubarem Erfolg auf die Trainerbank des VfB Stuttgart zurückgekehrt war, ehe den Schwaben unter Sebastian Hoeneß via Relegation der Klassenerhalt gelang.

Tuchel erhält die drittmeisten Stimmen

Durchaus kurios: Dritter ist bereits Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel mit 13,1 Prozent. Erst durch Borussia Dortmunds Patzer am 34. Spieltag und den eigenen späten Sieg beim 1. FC Köln verhinderte der Bundesliga-Rückkehrer gerade noch eine gänzlich titellose Saison beim Rekordmeister. Im DFB-Pokal und in der Champions League hatten sich die Bayern unter Tuchel bald verabschiedet.

Von den sechs Trainern mit den meisten Nennungen - neben Nagelsmann, Labbadia und Tuchel noch Sandro Schwarz (Hertha BSC; 9,5 Prozent), Daniel Farke (Borussia Mönchengladbach; 7,5 Prozent) und Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt; 6,0 Prozent) - ist Tuchel als Einziger auch in der neuen Saison noch im Amt. Dann hat er die Chance, die Bundesliga-Profis in einer anderen Kategorie von sich zu überzeugen: bei den Gewinnern.

In diesem Sommer setzte sich dort Union Berlins Urs Fischer (21,8 Prozent) hauchdünn vor Bayer Leverkusens Xabi Alonso (21,0 Prozent) durch. Edin Terzic, der den BVB nach einer beachtlichen Aufholjagd um ein Haar zum ersten Meistertitel seit 2012 geführt hatte, wurde mit 19,0 Prozent Dritter. Bei einem Happy End hätte mutmaßlich kein Weg an ihm vorbeigeführt.

Welcher Torhüter imponierte, welcher enttäuschte? Wie ist die Stimmung in den Stadien, wie die Leistung der Schiedsrichter? Alle Ergebnisse der Spieler-Umfrage lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker - auch als eMagazine.