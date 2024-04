Bundesliga-POTM für FC 24: Guirassy zum Zweiten? Oder doch noch Kane?

Ein Wechselspiel endet mit der Wahl zum Bundesliga-POTM für den März definitiv, eine andere Rochade könnte sich fortsetzen. EA SPORTS hat sechs Anwärter auf die neue Spezialkarte für FC 24 vorgestellt.

Seit Oktober 2023 hieß der Player of the Month (POTM) der Bundesliga stets entweder Florian Wirtz oder Deniz Undav. Fünf Auszeichnungen machten die beiden deutschen Nationalspieler in dieser Zeit unter sich aus. Das Wirtz-Undav-Wechselspiel endet jedoch mit dem Titel für den abgelaufenen März: Weder der Leverkusener noch der Stuttgarter sind ins Kandidaten-Sextett für das Voting nominiert worden. Eine andere Rochade könnte sich hingegen fortsetzen.

Abwechselnd gingen sämtliche POTM-Awards des deutschen Fußball-Oberhauses seit Release von EA SPORTS FC 24 entweder an einen Leverkusen-Profi oder einen Spieler des VfB. Zuletzt hatte Wirtz noch im Februar die Wahl gewonnen - demnach wäre nun wieder ein Stuttgarter an der Reihe. Mit Serhou Guirassy steht ein solcher auch zur Wahl, der Angreifer ist sogar favorisiert: Fünf Tore erzielte er in den vier Bundesliga-Partien des Vormonats. Mehr als jeder andere.

Kane mit mehr Scorerpunkten - Tempo als Handicap?

Guirassy war in FC 24 bereits POTM, der Guineer holte sich im September den Titel - bevor Wirtz und Undav übernahmen. Damals hatte der VfB-Stürmer siebenmal in vier Spielen getroffen. Ob seine fünf Tore nun reichen? Denn obwohl Harry Kane vom FC Bayern München im März "nur" auf vier Treffer kam, sammelte er mehr Scorerpunkte als Guirassy. Der Engländer legte zusätzlich dreimal für Teamkollegen auf. Sein Wahlsieg erscheint dennoch unwahrscheinlich.

Kane war in FC 24 schon mehrfach für das POTM-Voting nominiert, ihm wurden aber jedes Mal andere Spieler vorgezogen. Was mit seinem Ingame-Tempo zusammenhängen könnte: Selbst die 93er-TOTW-Karte des 30-Jährigen - aktuell sein FUT-Item mit dem höchsten Overall-Rating - weist vergleichsweise schwache 80 Punkte für Schnelligkeit auf. Bei Guirassy wiederum könnte EA SPORTS auf die immerhin 83-Tempo-Zähler seines letzten POTM-Objekts aufbauen.

Ebenfalls nominiert sind Kanes FCB-Mannschaftskamerad Jamal Musiala (vier Tore und drei Vorlagen), Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen (ein Tor und zwei Vorlagen im März) und die beiden Leipziger Xavi Simons (ein Tor und drei Vorlagen) sowie David Raum (zwei Vorlagen). Abgestimmt wird wie üblich auf der entsprechenden POTM-Unterseite von EA SPORTS, die FUT-Spezialkarte für den Sieger wird in FC 24 via Squad Building Challenge (SBC) veröffentlicht.