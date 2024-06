Bundesliga passt Kollektivvertrag an und präsentiert Änderungen bei Fanfehlverhalten

Bei der diesjährigen Klubkonferenz und anschließenden Jahreshauptversammlung der Bundesliga wurden Neuerungen für die kommende Saison und die folgenden Jahre beschlossen. Neben einer Anhebung des Kollektivvertrags wurden auch Änderungen am Maßnahmenkatalog bei schwerwiegendem Fanverhalten vorgenommen.

Bei der gemeinsamen Klubkonferenz und der anschließenden Hauptversammlung der Bundesliga wurden die organisatorischen Weichen für die anstehende Saison sowie auch die darauffolgenden Jahre gestellt. So kommt es zum einen zu einer Anpassung des Kollektivvertrag: So wird der Mindestlohn von 1.650 Euro brutto per 1. Juli 2025 auf 1.800 Euro brutto (+9,1%) erhöht und steigt danach auf 1.950 Euro brutto (ab 1. Juli 2027) und 2090 Euro brutto (ab 1. Juli 2029) an.

"Mit dieser Vereinbarung haben wir Planungssicherheit für Klubs und Spieler für die kommenden Jahre gewonnen. Im Fußball haben wir mit der Younion damit einmal mehr - im Vergleich zu den Lohnverhandlungen anderer Branchen - sehr unaufgeregte und lösungsorientierte Verhandlungen hinter uns gebracht, von deren Ergebnisse insbesondere junge Spieler am Anfang ihrer Karrieren profitieren", sagt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Zudem wurde der 2019/20 eingeführte Maßnahmenkatalog bei schwerwiegendem Fanfehlverhalten angepasst und hier Änderungen vollzogen. Anstelle des starren Modells der (drei) bisherigen Eskalationsstufen sollen zukünftig Sanktionsgrundsätze vom Senat 1 angewandt werden. Diese sehen unter anderem vor, "dass beim ersten schwerwiegenden Vorfall eine Geldstrafe verhängt wird. Zusatzsanktionen bei weiteren schwerwiegenden Vorfällen sollen dann ausgesprochen werden, wenn die Höchstgrenze für Geldstrafen (100.000 bzw. 150.000 Euro) bei vorangegangenen schwerwiegenden Vorfällen bereits ausgereizt wurde."

Außerdem wird in Zukunft von einem Punkteabzug als "schwerwiegender sportliche Konsequenz für Fanfehlverhalten abgesehen", ist der Aussenden der Bundesliga zu entnehmen. Stattdessen wird bei wiederholtem Fehlverhalten eine "zielgerichtetere Sanktion zu Sektorensperren oder in letzter Konsequenz zu Geisterspielen gegriffen."

Auch wurde beschlossen, dass ab der kommenden Saison 2024/25 die Spiele des Europacup-Play-offs nicht mehr zur Torschützenliste der Bundesliga zählen. Zudem wird für die Gästetickets in der zweithöchsten Spielklasse ein Maximalpreis von 20 Euro (analog zur ADMIRAL Bundesliga) eingeführt.