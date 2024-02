Bundesliga-Erfahrung für Wegberg-Beeck: Heimeroth wird Torwart-Trainer

Namhafte Verstärkung für den Trainer-Stab des FC Wegberg-Beeck: Der ehemalige Bundesliga-Keeper Christofer Heimeroth wird sich beim West-Regionalligisten um die Torhüter kümmern.

Neue Torwart-Trainer erzeugen nur selten größere Aufmerksamkeit. Beim FC Wegberg-Beeck dürfte das nun ein Stück weit anders sein, denn der Regionalligist hat ab sofort Christofer Heimeroth an Bord, der sich gemeinsam mit Thorsten Matt um die Schlussleute des FC kümmern wird.

Der 42-Jährige war bis Sommer 2023 Team-Manager und Leiter der Lizenzabteilung bei Borussia Mönchengladbach. Nach 17 Jahren endete die Verbindung zwischen Heimeroth und den Fohlen. Mönchengladbach ist ein gutes Stichwort, denn zwischen 2006 und 2013 stand der ehemalige deutsche U-Nationalspieler für die Borussia 35-mal in der Bundesliga, 33-mal in der 2. Bundesliga und sogar einmal in der Europa League zwischen den Pfosten. Seine ersten Schritte im Profifußball absolvierte Heimeroth allerdings beim FC Schalke 04, bei dem er es auf acht Einsätze im Oberhaus brachte.

Bei Wegberg-Beeck sollen nun neben der etatmäßigen Nummer 1 Ron Meyer auch dessen beiden Herausforderer Yannik Hasenbein und Tobias Müller von Heimeroths geballter Erfahrung profitieren.