Bundesliga-Duo kämpft um Olympiaplatz bei Spanien

Spanien bestreitet die aktuelle Vorbereitung auf die Olympischen Spiele mit 20 Spielerinnen, Trainer Ambros Martin muss noch drei Spielerinnen vor der Reise nach Paris aussortieren, drei weitere werden zum Beginn der Spiele nur als Reservist dabei sein.

Spanien muss sich in der Vorrunde der olympischen Spiele mit Brasilien, Angola, Niederlande, Ungarn und Frankreich messen. Am 17. Juni werden die Guerreras die Vorbereitung in Pontevedra in Angriff nehmen. Dafür nutzt man die Trainingsmöglichkeiten von Erstligist Mecalia Atlético Guardés.

Am 23. Juni endet die erste Vorbereitungsphase, drei Tage später kommt die Mannschaft dann aber wieder zusammen und absolviert bis zum 3. Juli einen zweiten Lehrgang. Ab dem 7. Juli geht es dann in Irun weiter, in den Spielstätten von Traditionsverein Bidasoa Irun wird man unter anderem gegen Angola und Südkorea testen.

Ambros Martin betont mit Blick auf die Besonderheit des Wettbewerbs, bei dem die Kader lediglich aus 14 Spielerinnen mit drei Reservisten besteht: "Es wird eine ungeheuer schwierige Entscheidung sein, Spielerinnen auszusortiern, vor allem weil es die Spiele sind."

Dabei gilt es auch die Belastung der Spielerinnen zu dosieren. "Wir müssen bedenken, dass unter diesen 20 Spielern einige sind, die bereits vor einigen Wochen ihre Saison beendet haben, und andere wie Kaba (Gassama) oder diejenigen, die im Ligawettbewerb im Finale oder um dem dritten Platz gespielt haben", so Martin.

Zum Kader gehören mit Spielmacherin Carmen Campos (Borussia Dortmund) und Kreisläuferin Kaba Gassama (SG BBM Bietigheim) zwei Spielerinnen aus der Handball Bundesliga Frauen. Auch Linksaußen Jennifer Gutiérrez spielte früher in Dortmund, Alexandrina Cabral Barbosa beim Thüringer HC.

Kader Spanien Frauen für die Olympiavorbereitung

Torwart:

Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga)

Nicole Wiggins (OGC Nizza Handball/FRA)

Darly Zoqbi (SCM Craiova/ROU)

Linksaußen:

Jennifer Gutiérrez (CSM Bukarest/ROU)

Soledad López (Costa del Sol Málaga)

Rechtsaußen:

Marta López (CS Rapid Bukarest/ROU)

Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

Paulina P. Buforn (Conservas Orbe Rubensa Porriño)

Rückraum Links:

Lara González (CS Rapid Bukarest/ROU)

Danila So Delgado (AtticGo Elche)

Alexandrina Cabral Barbosa (Brest Bretagne HB/FRA)

Rückraum Mitte:

Carmen Campos (BV Borussia Dortmund/GER)

Silvia Arderius (Costa del Sol Málaga)

Alicia Fernández (CS Rapid Bukarest/ROU)

Rückraum Rechts:

María Prieto (Caja Rural Aula Valladolid)

Paula Arcos (Vipers Kristianstad)

Mireya González (HC Dunarea Braila)

Kreis:

Eli Cesáreo (Costa del Sol Málaga)

Kaba Gassama (SG BBM Bietigheim/GER)

Lysa Tchaptchet (Vipers Kristianstad/NOR)