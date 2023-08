Bundesliga ade, 2. Liga in Saudi-Arabien ahoi: Hack verlässt Mainz

Der 1. FSV Mainz hat an diesem Montag einen durchaus überraschenden Wechsel verkündet. Der langjährige Profi Alexander Hack hat die Rheinhessen verlassen - und sich dem saudi-arabischen Zweitlistigen Al-Qadisiya FC angeschlossen.

Nach 133 Bundesliga-Spielen (sechs Tore), 72 Auftritten in der 3. Liga (ein Treffer) oder auch 33 Partien in der Regionalliga Bayern (zwei Tore) zieht es den gebürtigen Memminger Alexander Hack erstmals ins Ausland - und zwar in den seit Wochen im Fußballtransfergeschäft boomenden Wüstenstaat Saudi-Arabien.

Wie sein langjähriger Klub Mainz 05 an diesem Montag in Form einer offiziellen Pressemitteilung kundtat, entschied sich Hack für einen sofortigen Wechsel in die dortige 2. Liga zum von Liverpool-Legende Robbie Fowler (unter anderem 266 Premier-League-Spiele und 128 Tore für die Reds) trainierten Verein Al-Qadisiya FC.

"Hacki ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen zu wechseln"

Hack, der 2014 von Unterhaching für die U 23 der Nullfünfer an den Bruchweg gekommen war und im November 2015 unter Martin Schmidt sein Erstliga-Debüt gegeben hatte, absolvierte für die Profis der Mainzer insgesamt 143 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal. In den fast zehn FSV-Jahren war Hack außerdem zu einem Gesicht des Vereins und zum Fanliebling avanciert.

"Nach neun gemeinsamen Jahren gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen Spieler und Verein, besonders bei einem Menschen wie Alexander Hack, der ein klasse Typ und echter Teamplayer ist und sich immer für seine Mannschaftskameraden eingesetzt hat", wird Sportvorstand Christian Heidel in der Abschiedsmeldung zitiert. "Hacki ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen zu wechseln - und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Hacki ist Mainzer durch und durch, entsprechend steht unsere Tür für ihn immer offen. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute."

Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal. Alexander Hack in Richtung 1. FV Mainz 05

Auch Hack selbst wurde einige Worte in Richtung Klub, Team und Fans los: "Die Entscheidung zu wechseln, ist mir nicht leichtgefallen. Natürlich macht man sich viele Gedanken, denn ein Wechsel nach Saudi-Arabien bedeutet nicht nur einen Wechsel in ein anderes Land, sondern auch in eine andere Kultur. Ich habe viele Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit Robbie Fowler geführt und bin nun gespannt darauf, mir selbst ein Bild zu machen." Der Innenverteidiger, der am Samstag beim Auftritt der Mannschaft im DFB-Pokal in Elversberg (1:0) mitgereist war und sich hier schon persönlich verabschiedet hatte, freut sich "auf diese neue Herausforderung. Dennoch ist der Abschied aus Mainz ein sehr emotionaler für mich - ich liebe die Stadt, den Verein und seine Mitarbeiter sowie die Fans, habe mich immer als Mainzer gefühlt und werde auch künftig im Herzen Mainzer bleiben. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal."