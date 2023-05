Bundesliga-Abstiegskampf: Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Theoretisch könnten schon am 33. Spieltag beide Bundesliga-Absteiger feststehen - andere können sich retten. Eine Übersicht Klub für Klub.

Sieben Bundesligisten wissen zwei Spieltage vor dem Saisonende noch nicht, ob sie auch 2023/24 erstklassig spielen dürfen. Doch am 33. Spieltag stehen Entscheidungen bevor. Ein Überblick von unten nach ganz unten.

Werder Bremen (12. Platz, 35 Punkte, -12 Tore)

Seit Wochen hat der Aufsteiger den Klassenerhalt vor Augen, aber noch nicht finalisiert. Sogar der direkte Abstieg ist rechnerisch noch möglich. Werder rettet sich am 33. Spieltag zuhause gegen den 1. FC Köln ...

... bei einem Sieg.

... bei einem Remis, wenn Schalke nicht gewinnt oder Bochum nicht gewinnt oder Hoffenheim verliert.

... bei einer Niederlage, wenn mindestens zwei der drei folgenden Ereignisse eintreffen: Bochum verliert, Schalke gewinnt nicht, Stuttgart gewinnt nicht.

FC Augsburg (13. Platz, 34 Punkte, -16 Tore)

Der FCA rettet sich am 33. Spieltag zuhause gegen Borussia Dortmund ...

... bei einem Sieg.

... bei einem Remis, wenn mindestens zwei der drei folgenden Ereignisse eintreffen: Bochum verliert, Schalke gewinnt nicht, Stuttgart gewinnt nicht.

... bei einer Niederlage, wenn Schalke verliert und Stuttgart nicht gewinnt.

TSG Hoffenheim (14. Platz, 32 Punkte, -11 Tore)

Die Matarazzo-Elf rettet sich am 33. Spieltag zuhause gegen Union Berlin nur bei einem Sieg, wenn mindestens zwei der drei folgenden Ereignisse eintreffen: Bochum verliert, Schalke gewinnt nicht, Stuttgart gewinnt nicht.

Bei einem Remis wäre immerhin der direkte Abstieg ausgeschlossen, wenn Stuttgart verliert.

VfL Bochum (15. Platz, 31 Punkte, -35 Tore)

Der VfL rettet sich am 33. Spieltag auswärts bei Hertha nur bei einem Sieg, wenn Schalke verliert und Stuttgart nicht gewinnt. Wenn nur eines dieser beiden Ereignisse eintritt, wäre zumindest der direkte Abstieg bei einem eigenen Sieg nicht mehr möglich. Gewinnen die Bochumer in Berlin nicht, fällt für sie jegliche Entscheidung erst am letzten Spieltag.

FC Schalke 04 (16. Platz, 30 Punkte, -34 Tore)

S04 kann am 33. Spieltag mit einem Sieg zuhause gegen Frankfurt immerhin den direkten Abstieg vermeiden, wenn Stuttgart verliert. Umgekehrt wäre bei einer Niederlage der Klassenerhalt ohne Relegation ausgeschlossen, wenn Hoffenheim und Bochum gewinnen. Bei einem Remis gibt es am letzten Spieltag definitiv noch alle drei Optionen.

VfB Stuttgart (17. Platz, 29 Punkte, -15 Tore)

Der VfB steigt am 33. Spieltag mit einer Auswärtsniederlage in Mainz ab, wenn Schalke gewinnt, Bochum gewinnt und Hoffenheim nicht verliert. Maximal Relegation spielen die Schwaben bei einer Niederlage, wenn Bochum gewinnt und Hoffenheim nicht verliert; und bei einem Remis, wenn Hoffenheim und Bochum gewinnen.

Hertha BSC (18. Platz, 25 Punkte, -28 Tore)

Die Berliner steigen am 33. Spieltag gegen Bochum ab ...

... bei einer Niederlage.

... bei einem Remis.

... bei einem Sieg, wenn Schalke und Stuttgart gewinnen.

Auf den direkten Klassenerhalt, also ohne Relegation, hat Hertha nur bei einem Sieg Chancen, wenn gleichzeitig Schalke und Stuttgart nicht gewinnen.