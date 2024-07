Bundesliga-Absteiger Lustenau holt Austria-Offensivspieler

Austria Lustenau gibt die Verpflichtung von Offensivspieler Daniel Au Yeong bekannt. Der 21-Jährige wechselt von der Wiener Austria zum Bundesliga-Absteiger, bei dem er einen Vertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet.

Nach zwei Jahren bei der Wiener Austria verabschiedet sich Daniel Au Yeong aus der österreichischen Bundeshauptstadt und schlägt ein neues Karrierekapitel auf. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom Osten in den Westen zu Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau und unterschreibt dort einen Einjahresvertrag bis Sommer 2021. Für den gebürtigen Vorarlberger ist es eine Rückkehr in seine ehemalige Heimat.

"Ich freue mich nach meiner Zeit in Deutschland bzw. im Osten Österreichs nun wieder zurück in Vorarlberg zu sein und künftig für die Austria zu spielen. In der anstehenden Saison will ich das Maximale aus mir rausholen und mit meinen Teamkollegen, die mich super aufgenommen haben, Erfolge feiern", so ein sichtlich motivierter Au Yeong bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Frühe Auslandserfahrung

Der ehemalige Profi der AKA Vorarlberg wechselte im Sommer 2019 nach Deutschland in den Nachwuchs des SC Freiburg, wo er in drei Jahren für die U 17 und U 19 der Breisgauer im Einsatz war. Nach neun Toren und drei Assists folgte im Sommer 2022 schließlich die Rückkehr nach Österreich, wo er bei der Wiener Austria in den vergangenen beiden Jahren für die Young Violets und zuletzt leihweise für den SV Stripfing auf dem Platz stand. In der Vorbereitung der Lustenauer konnte Au Yeong auch schon einen Treffer beim Testspiel gegen die U 21 des FC St. Gallen bejubeln.

Lustenau-Sportchef Mirco Papaleo freut sich über die Verstärkung im Offensivbereich: "Wir freuen uns sehr, dass sich Daniel entschieden hat, bei uns zu unterschreiben. Als regionales Talent bringt er nicht nur Leidenschaft und Engagement mit, sondern profitiert auch von der hervorragenden Ausbildung, die er beim SC Freiburg genossen hat. Wir sind überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Team sein wird."