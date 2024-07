Bundesliga 2024/25: Beginn, Spielplan, Infos

Im zweiten August-Drittel geht die Bundesliga in eine neue Spielzeit. Ein Überblick zu allen wichtigen Informationen.

Wann beginnt die Bundesliga 2024/25?

Das Warten auf die Bundesliga hat am 23. August 2024 ein Ende. An diesem Freitag wird das erste Spiel der Bundesligasaison 2024/25 ausgetragen. In den vergangenen Jahren hatte stets der amtierende Deutsche Meister die Ehre das Eröffnungsspiel zu bestreiten. Auf wen Leverkusen treffen wird, ist noch nicht bekannt.

Am Samstag zuvor (17. August, 20.30 Uhr) findet das erste Event der DFL statt. In der BayArena wird Bayer Leverkusen als Meister und DFB-Pokal-Sieger den Vizemeister VfB Stuttgart zum DFL Supercup empfangen. Alle anderen Bundesliga-Teams sind ebenfalls schon an diesem Wochenende gefordert, für sie steht die erste Runde des DFB-Pokals an.

Bundesliga: Der Spielplan der Saison 2024/25

Der offizielle Spielplan der neuen Bundesligasaison ist noch nicht veröffentlicht. Das wird jedoch am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, geschehen.

Bislang hat die DFL nur die Rahmentermine bekanntgegeben. Nach dem Beginn der Saison am 23. August wird die DFL nach dem 15. Spieltag ab dem 23. Dezember zur Winterpause bitten, die am 10. Januar 2025 mit dem 16. Spieltag enden wird. Dementsprechend finden die beiden letzten Spieltag der Hinrunde erst im neuen Jahr statt.

Der Saisonabschluss am 34. Spieltag steigt am 17. Mai 2025. Am finalen Spieltag werden traditionell alle neun Spiele gleichzeitig ausgetragen.

Die Eckdaten des neuen Spielplans:

1. Spieltag: 23. - 25. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 9. Januar 2025

Rückrunden-Start: 17. Januar - 19. Januar 2025

34. Spieltag: 17. Mai 2024

Wann sind die Relegationsspiele?

Während zwei Vereine spätestens am 17. Mai 2025 gegen 17.25 Uhr aus der Bundesliga Abschied nehmen müssen, darf der Tabellen-16. auf einen Klassenerhalt durch die Relegation hoffen. Diese findet am 22. und 26. Mai statt.

Wer überträgt die Bundesliga 2024/25?

An den Übertragungsrechten verändert sich im Vergleich zur abgelaufenen Saison nichts. Streaming-Anbieter DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele live und exklusiv, während Pay-TV-Sender Sky alle Samstagsspiele und alle Partien unter der Woche überträgt.

Die einzige Ausnahme bildet der Free-TV-Anbieter Sat.1, der sich Rechte an einzelnen Spielen aus der Bundesliga und 2. Liga gesichert hat. Darunter fällt unter anderem das Eröffnungsspiel der Bundesliga am 17. August.