Bulls unterfüttern Backcourt mit Routinier Dragic

Die Chicago Bulls haben ihrem Kader für die kommende Saison jede Menge Erfahrung auf der Spielmacher-Position hinzugefügt.

Nächster Halt Chicago: Goran Dragic. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Routinier Goran Dragic unterschrieb für ein Jahr beim sechsmaligen NBA-Champion. Das bestätigte Spielerberater Bill Duffy bei ESPN.

Dragic (36) hatte zuletzt bei den Brooklyn Nets gespielt, kam dort aber nur auf 16 Saison-Einsätze. In den Play-offs wusste sich der Point Guard dann jedoch zu steigern (10,5 Punkte, 4,5 Rebounds). Der slowenische Europameister von 2017 geht in seine 15. Saison in der Liga.

Chicago wird Dragic mehr Spielraum im Backcourt geben und den zuletzt länger verletzten Lonzo Ball sowie Coby White entlasten.

In der vergangenen Saison waren die Bulls in der ersten Play-off-Runde an den Milwaukee Bucks gescheitert.