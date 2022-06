Bulgarien in schweren Verkehrsunfall verwickelt: Nedelev mit Schädel-Hirn-Trauma

Die bulgarische Nationalmannschaft wurde bei der Anreise zur Nations-League-Partie in Georgien in einen schweren Unfall verwickelt. Ex-Mainzer Todor Nedelev erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde bereits erfolgreich operiert.

Der Unfall ereignete sich am Freitag nach der Ankunft der Teambusse in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wo die Bulgaren am Sonntagabend (18 Uhr) am vierten Spieltag der Nations League bei den Georgiern gastieren. Der Fahrer des ersten der beiden Busse habe auf dem Weg zum Teamhotel die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Durch den Vorfall hatte Todor Nedelev ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, infolge dessen er in einem Krankenhaus in Tiflis operiert werden musste. Wie der bulgarische Verband mitteilte, ist die Operation beim 29-jährigen Ex-Mainzer erfolgreich verlaufen, er werde aber weiter im Krankenhaus versorgt. Über seinen Zustand werde man zeitnah informieren.

Wie der Verband weiter informierte, gehe es allen anderen Unfallbeteiligten gut. Nach aktuellem Stand findet die Partie am Sonntag statt.