Besonderes Augenmerk gilt besonders Adeyemi. Der dreimalige A-Nationalspieler befindet sich aktuell in einem Leistungstief und soll in der U 21 Selbstvertrauen tanken. In der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo ist der 21-Jährige natürlich gesetzt und soll mit seinem Teamkollegen Moukoko für offensive Akzente sorgen.