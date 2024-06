Bukusu wird für den VfB Lübeck stürmen

Der VfB Lübeck hat Herdi Bukusu vom Bremer SV verpflichtet. Der 24-jährige Stürmer hat an der Lohmühle einen Einjahresvertrag unterschrieben und bringt vom Bremer Panzenberg die Bilanz von 10 Toren in 40 Liga-Spielen mit. Sportvorstand Sebastian Harms erklärt in einer Meldung: "Mit Herdi bekommen wir einen flexiblen Offensivspieler dazu, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den offensiven Außenpositionen einsetzbar ist. Er verfügt über eine sehr gute Geschwindigkeit und einen sehr starken Zug zum Tor. Er kann sowohl selber torgefährlich werden als auch den letzten Pass spielen."