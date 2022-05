Buitrago gewinnt - Carapaz verteidigt Rosa - Buchmann verliert erneut Zeit

Santiago Buitrago sicherte sich aus einer Ausreißergruppe heraus den Sieg bei der 17. Giro-Etappe. Der Gesamtführende Richard Carapaz wurde Fünfter und bleibt damit im Rosa Trikot. Emanuel Buchmann verlor wie schon am Dienstag erneut Zeit.

Richard Carapaz hat seinen hauchdünnen Vorsprung auch auf der zweiten schweren Bergetappe der letzten Woche des 105. Giro d'Italia verteidigt. Der 28-Jährige aus Ecuador kam am Mittwoch als Fünfter der 17. Etappe ins Ziel und liegt in der Gesamtwertung weiterhin drei Sekunden vor dem Australier Jai Hindley (Bora-hansgrohe), der zeitgleich mit Carapaz ins Ziel kam. Das 168 Kilometer lange Teilstück mit über 3500 Höhenmetern gewann der Kolumbianer Santiago Buitrago in Lavarone.

"Nach gestern sind viele Fahrer müde. Ich war ebenfalls sehr müde. Der letzte Anstieg war sehr hart. Vorn sind alle auf einem Level. Große Abstände waren heute nicht möglich", sagte Hindley. Mikel Landa nutzte das Teilstück, um sich in der Gesamtwertung an Joao Almeida vorbei auf Platz drei zu schieben.

Buchmann verliert erneut Zeit

Die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann hatte nach seiner Schwäche am Dienstag auch einen Tag später keinen guten Tag. Im schweren Finale, auf den letzten 45 Kilometern waren 1800 Höhenmeter zu bewältigen, konnte der 29-Jährige den besten Fahrern nicht mehr folgen und verlor über zwei Minuten auf Carapaz. Im Gesamtklassement ist Buchmann weiterhin Achter, er liegt 7:13 Minuten hinter Carapaz.

Yates steigt aus

Nicht mehr dabei ist Simon Yates. Der Giro-Dritte von 2021, der in diesem Jahr die zweite und die 14. Etappe für sich entschieden hatte, gab wegen Knieproblemen auf.

17. Etappe Ponte di Legno/Italien - Lavarone/Italien (168,00 km), 25.5.2022

1. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious 4:27:41 Std.; 2. Gijs Leemreize (Niederlande) - Jumbo-Visma + 35 Sek.; 3. Jan Hirt (Tschechien) - Wanty-Gobert + 2:28 Min.; 4. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 5. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 2:53; 6. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 7. Mauri Vansevenant (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 2:57; 8. Koen Bouwman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 2:59; 9. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis; 10. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 17. Etappe:

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers 73:19:40 Std.; 2. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 3 Sek.; 3. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 1:05 Min.; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:54; 5. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 5:48; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 6:19; 7. Jan Hirt (Tschechien) - Wanty-Gobert + 7:12; 8. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 7:13; 9. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo + 12:27; 10. Domenico Pozzovivo (Italien) - Wanty-Gobert + 12:30