Buhrufe während Englands Kniefall

Eigentlich waren bei der Partie zwischen Ungarn und England Zuschauer verboten. Es waren dann aber trotzdem Fans im Stadion und die verhielten sich bei Englands Kniefall vor dem Spiel auch noch daneben.

Vize-Europameister England hat zum Auftakt der Nations League in der "deutschen" Gruppe eine Niederlage in Ungarn hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Gareth Southgate verlor am Samstag in Budapest 0:1 (0:0).

Diskussionen gab es schon vor dem Anpfiff, denn als das englische Team kurz vor dem Spiel als Zeichen gegen Rassismus wie gewohnt auf die Knie ging, waren Buh-Rufe und Pfiffe zu hören. Denn die Arena war mit rund 30.000 Zuschauern gut gefüllt. Ein Schlupfloch in den Regularien der UEFA hatte es vielen Kindern unter 14 Jahren und ihren Begleitpersonen erlaubt, die Begegnung im Stadion zu verfolgen.

Besonders pikant war, dass Ungarns Nationalteam genau wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den EM-Spielen gegen Portugal, Frankreich und Deutschland bereits zu den beiden UEFA-Heimpflichtspielen ohne Zuschauer verurteilt worden war. Für eine dritte Partie gilt eine Bewährung von zwei Jahren.

"Ich habe keine Ahnung, warum Menschen während dieser Geste buhen", sagte Englands Coach Southgate. Sein Team mache solche Aktionen in erster Linie, um zu versuchen, "die Leute aufzuklären", sagte der Ex-Profi zum Grund für das Knien. Der 51-Jährige wollte im Interview bei Channel 4 keine direkte Kritik an den Fans in Budapest üben. Viele Jüngere wüssten wohl gar nicht, warum sie überhaupt buhen. "Sie werden von älteren Erwachsenen beeinflusst", sagte Southgate.