Buffon: "Der Abschied von PSG war mein größter Fehler"

Gianluigi Buffon blieb nach seinem ersten Abschied von Juventus nur ein Jahr bei Paris St. Germain. Das bereut er noch heute sehr.

Paris St. Germain hat schon viele bittere Niederlagen in der Champions League erlitten, eine der schlimmsten war ein 1:3 zuhause gegen Manchester United im März 2019. "Das war die größte Enttäuschung meiner Karriere", sagt sogar Gianluigi Buffon, der mit 45 Jahren immer noch spielt und entsprechend viele Höhe- und Tiefpunkte erlebt hat.

Damals hatte Marcus Rashford in der Nachspielzeit einen Handelfmeter gegen Buffon verwandelt und United nach der 0:2-Heimniederlage im Hinspiel völlig unerwartet noch ins Viertelfinale geschossen. Buffon hatte sich vor der Saison nach 17 Jahren bei Juventus ablösefrei PSG um Trainer Thomas Tuchel angeschlossen und war schon ein Jahr später wieder zur "Alten Dame" zurückgekehrt.

Buffon: "Das hat mich zehn Millionen Euro gekostet"

Im Nachhinein bereut Italiens früherer Nationalkeeper jedoch nicht seinen Abschied aus Turin, sondern den aus Paris. "Das war mein größter Fehler", sagte Buffon nun in einem Interview mit "Bobo TV", einem Format auf dem Twitch-Kanal von Ex-Profi Christian Vieri. "Das hat mich zehn Millionen Euro gekostet."

Doch es war nicht ausschließlich das Geld, das Paris für ihn so attraktiv gemacht hatte. Die Saison bei PSG "war eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben", so Buffon, "ich habe mich dort wie ein freier Mann gefühlt. Ich bin in Museen gegangen, habe Französisch gesprochen." Und die Qualität im Team sei "großartig" gewesen.

Areola und die Folgen: "Später habe ich das bereut"

Aber: Er habe damals nicht akzeptieren wollen, dass künftig Alphonse Areola in den Champions-League-Spielen zum Einsatz kommen sollte. Die Rolle als Nummer 2 "hätte ich nur bei Juventus hingenommen". Deswegen sei er damals wieder zu Juve gewechselt. "Später habe ich das bereut, denn Areola hat sich verletzt und sie haben dafür Keylor Navas geholt." Mit ihm erreichte PSG das Champions-League-Finale 2020 (0:1 gegen Bayern).

Buffon dagegen spielte nach dem schmerzhaften Abend gegen ManUnited nur noch in zwei unbedeutenden Gruppenspielen in der Königsklasse. Weitere Einsätze sind sehr unwahrscheinlich: Seit 2021 lässt die Torwartlegende ihre große Karriere bei Parma Calcio in der Serie B ausklingen.