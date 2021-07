Buffalo holt Power am Tag der Blockbuster-Deals - Hughes mal Drei

Der Tag der ersten Runde im NHL Draft 2021 sah nicht nur einen erwarteten Akteur an Nummer eins nach Buffalo gehen - sondern bereits zuvor mehrere spektakuläre Transfers.

Wie erwartet wurde Verteidiger Owen Power, der im Mai noch mit Kanada Weltmeister geworden war, von den Buffalo Sabres an erster Stelle im Draft ausgewählt. Überhaupt gab es unter den ersten neun Picks keine große Überraschung. Erst an zehnter Stelle wählten die Ottawa Senators durchaus unerwartet Power Forward Tyler Boucher aus.

Besonders war der Pick der New Jersey Devils an Nummer vier, denn mit Luke Hughes wurde der Bruder von Devils-Jungstar Jack Hughes ausgewählt, der 2019 an erster Stelle gezogen worden war. Damit wurde auch der dritte Hughes-Bruder unter den ersten Zehn im Draft ausgewählt, nachdem sich Vancouver 2018 an siebter Position Verteidiger Quinn Hughes gesichert hatte.

Große Trades gehen Draft voran

Weniger der Draft selbst, sondern die Stunden davor hatten für großes Aufsehen gesorgt - durch gleich drei Blockbuster-Transfers: So transferierten die Arizona Coyotes Oliver Ekman-Larsson und Conor Garland an die Vancouver Canucks und erhielten dafür Antoine Roussel, Loui Eriksson, Jay Beagle sowie drei Draftrechte, darunter den neunten Pick im Draft 2021, in dem die Coyotes Dylan Guenther auswählten.

Wie erwartet wechselte auch Seth Jones den Klub: Die Chicago Blackhawks holten den rechtsschießenden Starverteidiger für Adam Boqvist und drei hohe Draftrechte, darunter das erste der Blackhawks 2021, mit dem Columbus Cole Sillinger zog.

Die Sabres wiederum sicherten sich nach Power - dank eines Tauschs - gleich einen weiteren hohen Pick: Denn für Rasmus Ristolainen erhielt Buffalo neben Robert Hägg auch das Draftrecht der ersten Runde von den Philadelphia Flyers, mit dem Isak Rosen ausgewählt wurde.

Die Top-10 des Drafts 2021 im Überblick

1. Buffalo Sabres: Owen Power (Verteidiger)

2. Seattle Kraken: Matthew Beniers (Center)

3. Anaheim Ducks: Mason McTavish (Center)

4. New Jersey Devils: Luke Hughes (Verteidiger)

5. Columbus Blue Jackets: Kent Johnson (Center)

6. Detroit Red Wings: Simon Edvinsson (Verteidiger)

7. San Jose Sharks: William Eklund (Linksaußen)

8. Los Angeles Kings: Brandt Clarke (Verteidiger)

9. Arizona Coyotes: Dylan Guenther (Rechtsaußen)

10. Ottawa Senators: Tyler Boucher (Rechtsaußen)