Trotz "Wurfverbot" für Jones: Patriots nach Sieg in Buffalo Spitzenreiter

Die New England Patriots haben das eisige Monday-Night-Game bei den Buffalo Bills für sich entschieden - mit einem einseitigen Matchplan.

So lief es den ganzen Abend: Mac Jones übergibt den Ball an Damien Harris. Getty Images

Ein Ansatz, der so offensichtlich ist, aber trotzdem zu selten gestoppt wird: Ganze dreimal setzte Mac Jones, wohlgemerkt Quarterback, am Montagabend (Ortszeit) zum Pass an, zweimal fand er seine Receiver. Ansonsten war New Englands Spielmacher im eisigen Buffalo nur damit beschäftigt, den Ball an seine Running Backs zu übergeben.

Damien Harris bekam das Ei insgesamt zehnmal in die Hand gedrückt (111 Yards, darunter ein 64-Yard-Touchdown), Rhamondre Stevenson sogar 24 Mal (78 Yards). Und die Bills fanden zu wenig Mittel, das Laufspiel der Patriots zu stoppen. Auf der anderen Seite taten sich Josh Allen (15/30, 145 Yards, TD) und Co. unter schwierigen Bedingungen schwer, die Offensive ins Rollen zu bringen.

Gabriel Davis fing zwar Allens Touchdown-Pass, nachdem Harris die Patriots in Führung gebracht hatte, nachlegen konnte Buffalo aber nicht. Und in der entscheidenden Phase vergab Kicker Tyler Bass ein Field Goal, sodass Allen im nächsten Drive bei 4th & Long dazu gezwungen war, den Weg in die Endzone zu suchen - vergeblich.

So feierten die Patriots am Ende mit einfachsten Mitteln den siebten Sieg in Serie (14:10) und sind nun der Spitzenreiter der Conference, kein anderes Team der AFC kam bislang auf neun Siege. Buffalo dagegen, vor der Saison erneut klarer Favorit der Division, liegt nun schon zwei Erfolge hinter New England.