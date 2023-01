Enge Referee-Entscheidung: Dolphins verlieren harten Kampf bei den Bills

Die Buffalo Bills waren als klarer Favorit ins Duell mit den Miami Dolphins, die bekanntlich ohne Starting Quarterback "Tua" Tagovailoa auskommen mussten, gegangen. Doch auch aufgrund einiger Fehler von Spielmacher Josh Allen wurde es eine hochspannende Angelegenheit - mit einem dramatischen Finish Sekunden vor Schluss.

Für viele Experten war das Duell zwischen Buffalo und Miami die klarste Angelegenheit in dieser Wild Card Round der NFL. Sie sollten damit zunächst Recht behalten, auch weil die Dolphins bekanntlich ohne ihren aufgrund einer abermaligen Gehirnerschütterung fehlenden Stammspielmacher Tuanigamanuolepola "Tua" Tagovailoa auskommen mussten.

Während es der hawaiianische Linkshänder, dessen Leidensgeschichte auch für die nächste Saison eine Rolle spielen könnte, in der Regular Season oft verstand, seine Top-Receiver Tyreek Hill und Jalen Waddle einzusetzen, tat sich Skylar Thompson als etatmäßiger dritter Quarterback (Teddy Bridgewater war mit gebrochenem Finger nicht bei voller Stärke) schwer. Der späte Siebtrunden-Pick des letztjährigen Drafts brachte anfangs nur einen von acht (!) versuchten Pässen für kümmerliche acht Yards an den Mann - miese Interception inklusive. Und auch das Laufspiel funktionierte ohne Raheem Mostert (gebrochener Daumen) nur mit Jeff Wilson nicht.

Bills machen anfangs kurzen Prozess

Die Konsequenz dieser Unsicherheiten war nach einem eigentlich guten Start von Miamis Defense (Fumble plus Punt der Bills erzwungen) ein einziger Offensivlauf der Hausherren im gewohnt lautstarken Highmark Stadium in Orchard Park, einem Vorort von Buffalo.

Star-Quarterback Josh Allen fand sich nach kurzer Eingewöhnungszeit top zurecht und warf früh nach kurzem Lauf einen feinen Touchdown-Pass zu Tight End Dawson Knox - 7:0. Running Back James Cook legte alsbald über zwölf Yards zum 14:0 nach - zugleich der Stand nach dem ersten Quarter, in dem die Hausherren von den möglichen 15 Minuten für fast elf Minuten den Ball kontrolliert hatten.

Bockstarkes Dolphins-Comeback

Das zweite Viertel ging dann allerdings durch insgesamt vier verwandelte Field Goals - drei bei den Gästen - zunächst mal mit einem 9:3-Zwischenstand an die Fins. Das lag auch daran, dass sich Spielmacher Thompson fing und auch seine Receiver nach anfänglichen Problemen ("butterfingers" durch eine wohl auch tiefstehende Sonne) einige wichtige Catches hatten.

Auf der anderen Seite bekam derweil Passempfänger Khalil Shakir eine Allen-Bombe über 50 Yards nicht kontrolliert. Doch damit nicht genug: Weil dem Quarterback der Bills zwischenzeitlich gegen den stark abfangenden Cornerback Xavien Howard sowie kurz vor der Pause auch noch gegen Safety Jevon Holland etwas überraschend gleich zwei (!) Interceptions unterlaufen waren, kam Miami plötzlich ran und holte das anfängliche 0:17 durch einen Touchdown-Pass auf Tight End Mike Gesicki inklusive "two-point conversion" (Wurf auf Hill) komplett auf. 17:17 hieß es nun, ehe der Favorit aus seiner Sicht immerhin noch ein Field Goal zur 20:17-Pausenführung machte.

Kam schwer rein, fand sich dann aber zurecht - und machte das Spiel mit seinem Team spannend: Dolphins-Quarterback Skylar Thompson. Getty Images

Allen auch noch mit einem Fumble - und mit der Antwort

Das Momentum lag in dieser Phase klar auf Seiten der Mannen aus Florida, was sich auch direkt zu Beginn von Quarter Nummer drei zeigte. Hier guckte sich Bills-Spielmacher Allen nach einem Snap nach einem Receiver um, schon kam allerdings Linebacker Jerome Baker angerannt, schlug den Ball raus - und sein Mitspieler Zach Sieler (Defensive Tackle) schnappte zu und rannte damit in die Endzone. Für Allen waren es zu diesem Zeitpunkt bereits die 16. Interception und das 22. Giveaway inklusive Play-offs - beides Höchstwerte der Liga und eben auch der Grund, warum die Dolphins zu diesem Zeitpunkt erstmals führten mit 24:20.

Allerdings erlaubte sich einige Minuten später auch sein Gegenüber Thompson bei "3rd&19" eine teure Interception. Teuer deshalb, weil die Hausherren aus dem US-Bundesstaat New York einen sauberen Drive zum 27:24 aufzogen (Touchdown von Routinier Cole Beasley). Kurze Zeit darauf fand Allen auch noch Receiver Gabe Davis für einen Score über 23 Yards zum 34:24. Damit war alles wieder in der Reihe für den klaren Favoriten an diesem Abend. Die Frage nun: Was für eine Antwort fand der Außenseiter aus Miami dieses Mal?

Nicht genügend Beweise gegen das First Down

Eine gute: Fast über das ganze Feld marschierten die Gäste, ehe der bis hierhin noch recht unauffällige Top-Receiver Jalen Waddle nach vorn nahe an die Endzone kam. Am Ende machte Running Back Wilson mit einem Hechtsprung den notwendigen 31:34-Anschluss - und diese Partie damit knapp elf Minuten vor Ablauf der Uhr wieder richtig spannend.

Beide Offensivreihen sollten in dieser Zeit allerdings keine Punkte mehr auf die Anzeigetafel bringen, sodass es am Ende beim knappen Erfolg in diesem direkten AFC-East-Duell zugunsten der Bills blieb. Auch deshalb, weil Devin Singletary bei "3rd&7" trotz früher Tacklings nicht gestoppt werden konnte und ziemlich genau bei der notwendigen Yard-Anzahl ankam. Das Schiedsrichtergespann entschied hier in erster Instanz auf ein neues First Down, was durch den Videobeweis aufgrund fehlender deutlicher Beweise nicht mehr revidiert werden konnte. Somit konnte Quarterback Allen abknien - und Miami hatte keine finale Chance mehr, um zumindest in die Overtime zu kommen.

Statistiken zum Spiel

Punkteverlauf beim 34:31 für die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins:

14:0 für die Buffalo Bills

17:6 für die Miami Dolphins

14:7 für die Buffalo Bills

7:0 für die Miami Dolphins

Bills-Quarterback Josh Allen: 372 Total Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions, ein verlorener Fumble

Bills-Running-Back James Cook: 39 Yards, ein Touchdown

Bills-Receiver Stefon Diggs: 114 Yards

Bills-Receiver Gabe Davis: 113 Yards, ein Touchdown

Dolphins-Quarterback Skylar Thompson: 220 Passing Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions

Dolphins-Running-Back Jeff Wilson: 36 Total Yards, ein Touchdown

Dolphins-Receiver Tyreek Hill: 69 Yards