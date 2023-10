Überraschung in London: Einfallslose Bills verlieren Defensiv-Duell

Die Jacksonville Jaguars haben auch das zweite London-Spiel der aktuellen NFL-Saison gewonnen. Beim 25:20 brachten sie die zuletzt so formstarken Buffalo Bills zur Verzweiflung.

Stolze 123 Punkte hatten die Bills in den letzten drei Spielen aufgelegt, zuletzt im Topspiel gegen die Miami Dolphins geglänzt - doch im Tottenham Hotspur Stadium bekam die sonst so starke Offense um Quarterback Josh Allen zunächst keinen Fuß auf den Boden. Kein einziger Punkt gelang den Bills im ersten Quarter, während Jacksonville durch einen 6-Yard-Touchdown-Pass von Quarterback Trevor Lawrence auf Wide Receiver Zay Jones, eine geglückte Two-Point-Conversion sowie ein Field Goal früh mit 11:0 in Führung ging.

Bei den Bills kam vor allen Dingen das Laufspiel überhaupt nicht in Gang, Buffalo fiel gegen die harte Jaguars-Defense allgemein sehr wenig ein. Nur einen Drive in den ersten drei Quartern bekamen sie zu Ende gespielt, Allen verkürzte mit einem Touchdown-Pass auf seinen Lieblings-Receiver Stefon Diggs auf 7:11. Dass die Bills überhaupt noch im Spiel waren, hatten sie vor allen Dingen ihrer eigenen Defense zu verdanken, die Jacksonvilles Quarterback immer wieder vor große Probleme stellte. Gleich zweimal erzwang sie ein Fumble von Lawrence in aussichtsreicher Position und verhinderte so, dass die Jaguars weitere Punkte machen konnten.

Podcast #66: NFL Preview Week 5 - Können die Cowboys die 49ers stoppen? Wir haben NFL Week 5 vor der Brust. Mit dem zweiten London-Spiel und vielen weiteren spannenden Duellen. Wer sorgt diesmal für eine Überraschung? Grille, Thomas, André und Kucze sagen es euch - und haben folgendes Programm im Gepäck: das Thursday Night Game, das "Matchup der Woche" zwischen den 49ers und den Cowboys, den "Icebreaker der Woche" sowie natürlich Userfragen und Upset Picks. alle Folgen

Weil aber auch Allen eine Interception unterlief, dominierten die Defensivreihen bis tief ins vierte Quarter, ehe die Zuschauer in London doch noch etwas Offensiv-Action zu sehen bekamen. Jacksonvilles Running Back Travis Etienne eröffnete mit einem Rushing Touchdown, Buffalo antwortete postwendend mit einem schnellen Drive, den Allen mit einem Touchdown-Pass auf Gabe Davis abschloss. Als der glänzend aufgelegte Etienne - insgesamt mit 26 Läufen für 136 Yards und zwei Scores verantwortlich - wiederum im direkten Gegenzug eine kleine Lücke fand und einen 35-Yard-Touchdown daraus machte, schien die Messe gelesen.

Aber die Bills ließen sich nicht abschütteln. In gerade einmal vier Plays führte Allen (359 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception) sein Team übers Feld und brachte es mit einem Rushing Touchdown höchstselbst zum 20:25 wieder in Schlagdistanz. Mit noch 22 Sekunden auf der Uhr bekam er sogar noch die Mini-Chance auf einen siegbringenden Drive, doch bereits beim ersten Play unterlief Diggs ein Fumble - Game over.

Die Bills, vor der Partie zum engsten Favoritenkreis auf den Super Bowl gezählt, stehen damit nach fünf Spielen "nur" bei einer Bilanz von 3:2 - genau wie die Jaguars, deren London-Doubleheader ein voller Erfolg war. Sie waren schließlich mit 1:2 angereist und können nun nach zwei Wochen in England zufrieden zurück nach Florida fliegen. Das dritte und letzte Spiel in der britischen Hauptstadt bestreiten in der kommenden Woche die Baltimore Ravens und die Tennessee Titans.