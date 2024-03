McDavids Serie reißt - Oilers unterliegen auch in Buffalo

Im deutsch-deutschen Duell zwischen Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers bei J.J. Peterka und den Buffalo Sabres verlief die Partie letztlich aus beider Sicht nicht gänzlich zufriedenstellend.

Blieb nach 29 Scorerpunkten in 13 Spielen erstmals ohne Scorerpunkte: Superstar Connor McDavid (re.). IMAGO/USA TODAY Network

Eingeleitet von Leon Draisaitl gelang Ryan McLeod nach nur 29 gespielten Sekunden die frühe Führung für die Westkanadier. Während die zur Deadline neu verpflichteten Stürmer Adam Henrique und Sam Carrick ihre zweite Partie für die Oilers absolvierten, kam Verteidiger Troy Stecher (kam aus Arizona) noch nicht zu seinem Debüt.

In der 15. Minute baute Edmonton den Vorsprung in Unterzahl auf 2:0 aus - nach Doppelpass mit McLeod frei vor Sabres-Keeper Ukko-Pekka Luukkonen war es diesmal Warren Foegele, der den Treffer erzielte. Noch im selben Powerplay gelang Buffalo allerdings in Person von Tage Thompson, der den Puck im Nachschuss volley durch die Schoner von Oilers-Keeper Stuart Skinner bugsierte (16.), der Anschluss.

Zwei Sekunden vor Schluss: Power-Tor zählt nicht

Danach passierte lange Zeit nichts mehr in Sachen Tore - bis in die 52. Minute, als der aufgerückte Verteidiger Jacob Bryson mit einem harmlos anmutenden Rückhandschlenzer über der Schulter überwand. Für Bryson war es zugleich das erste Saisontor.

In der fälligen Overtime war es dann Buffalos Abwehrstar Owen Power, der für die Sabres - nur zwei Sekunden vor Ablauf der Uhr - den Extrapunkt sicherte. Zumindest scheinbar, denn der Treffer zählte aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung der Sabres nicht. Im Shootout blieb Buffalo trotzdem Sieger. Thompson und Tuch trafen für die Sabres, nur Draisaitl für Edmonton.

Nach 29 aus 13: McDavid scort erstmals nicht

Für die Oilers war es nach dem 2:4 in Columbus die zweite Niederlage bei einem Underdog in Folge. Für Superstar Connor McDavid riss zudem seine beeindruckende Scoring-Serie nach 13 Partien mit mindestens einem Scorerpunkt pro Partie (zwei Tore, 27 Assists).

J.J. Peterka kam bei Buffalo nur auf 6:04 Minuten Eiszeit und spielte im letzten Drittel gar nicht mehr. Ob er angeschlagen war, blieb zunächst unklar, da er weiter auf der Spielerbank gesessen hatte.

Die Auswärtsreise der Oilers geht nun am Sonntag (18 Uhr) in Pittsburgh weiter. Buffalo spielt erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (0 Uhr) wieder, dann ebenfalls zu Hause gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings.