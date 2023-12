Seider trifft und schlägt Peterka - Familie Hughes schreibt Geschichte

Moritz Seider und Tim Stützle punkten bei Siegen der Red Wings und Senators, Lukas Reichel darf in Chicago wieder mitmischen, und drei Brüder schaffen Historisches. Die NHL am Mittwochmorgen.

Moritz Seider ist Verteidiger, zeigte in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) aber einmal mehr seine Offensivstärken. Beim 5:3 seiner Detroit Red Wings bei den Buffalo Sabres punktete der 22-Jährige aus Zell zum vierten Mal hintereinander, indem er das zwischenzeitliche 3:0 erzielte - sein viertes Saisontor. Weil auch Jeff Petry und Shayne Gostisbehere an einem Treffer beteiligt waren, erhöhten die Red-Wings-Verteidiger ihr Saison-Punktekonto auf 69, was nur die Vancouver Canucks mit 82 toppen.

Nach einer 4:0-Führung nach 34 Minuten kamen die Sabres auch dank J.J. Peterka, der das zwischenzeitliche 2:4 vorbereitete, noch mal auf 3:4 heran, ehe Dylan Larkin mit seinem zweiten Treffer zum Endstand ins leere Tor traf. Detroit schob sich damit vor die Florida Panthers auf den zweiten Platz der Atlantic Division, Buffalo dagegen hat nun fünf der letzten sechs Auftritte verloren und bleibt Siebter.

Stützle schneller als Draisaitl und jetzt bei 201

Nur die Ottawa Senators liegen noch hinter Peterka & Co., landeten aber gegen die stark gestarteten New York Rangers zuhause einen 6:2-Coup. Vladimir Tarasenko steuerte dazu gleich drei Scorerpunkte bei (1/2), Brady Tkachuk traf doppelt, und auch Tim Stützle beteiligte sich mit einem Assist (zu Tarasenkos 3:1). Der 21-Jährige, der unlängst im 229. Spiel seinen 200. NHL-Scorerpunkt eingefahren hatte und damit schneller war als einst Leon Draisaitl (260), erhöhte sein Konto damit auf 201.

Geschichte geschrieben wurde anderenorts in Kanada. Beim 6:5 der Vancouver Canucks gegen die New Jersey Devils standen zum dritten Mal in der NHL-Historie drei Brüder gemeinsam auf dem Eis: Jack (22) und Luke Hughes (20) bei den Devils, Quinn Hughes (24) bei den Canucks. Und alle drei punkteten auch noch: Jack sammelte Tor und Assist, Luke traf, und Quinn bereitete zwei Treffer vor. Das einzige Brüder-Trio, das sich in der NHL gegenüberstand, waren bislang Neal, Paul und Aaron Broten gewesen, die 1990 zweimal bei Duellen der Minnesota North Stars mit den New York Rangers aufeinandergetroffen waren.

Starkes Sharks-Comeback - Reichel einsichtig - Kings stellen Auswärtsrekord ein

Nico Sturm feierte mit den San Jose Sharks bei den New York Islanders ein 5:4 nach Verlängerung - und nach spätem 1:4-Rückstand (49.). Tomas Hertl trumpfte mit einem Dreierpack auf, William Eklund traf zum Sieg. Im Penaltyschießen mussten sich die Chicago Blackhawks gegen die Nashville Predators mit 3:4 geschlagen geben. Wieder mit dabei: Lukas Reichel, der zuletzt aus Leistungsgründen aus dem Kader gestrichen worden war. "Es ist enttäuschend, aber ich weiß, dass ich besser sein muss. Ich spiele mein Spiel derzeit nicht richtig, und das war ein guter Weckruf. Es geht jetzt darum, gut zu spielen und mein Spiel zu spielen." Gegen Nashville kam er auf 12:21 Minuten Eiszeit und einen Torschuss.

Die Los Angeles Kings bleiben unterdessen in der Fremde eine Macht. Das 4:3 nach Verlängerung bei den Columbus Blue Jackets war der zehnte Auswärtssieg im zehnten Auswärtsspiel. Das hatten zuvor nur die Buffalo Sabres 2006/07 hinbekommen. Drew Doughty wurde bereits nach 33 Sekunden in der Overtime zum Matchwinner. Zuhause setzte es für die Kings dagegen bereits sieben Niederlagen.