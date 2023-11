Zu viele Spieler auf dem Feld: Bills schenken Broncos den Sieg

Die Denver Broncos sind in der NFL nach dem dritten Sieg in Folge weiter im Aufwind. Das 24:22 bei den Buffalo Bills bekamen Russell Wilson & Co. vom fehlerbehafteten Gegner allerdings quasi geschenkt.

Vom Pechvogel zum Matchwinner in wenigen Sekunden: Die Broncos feiern Kicker Will Lutz. IMAGO/USA TODAY Network

Fünf Spiele waren am NFL-Sonntag durch Field Goals in den letzten Sekunden entschieden worden - und auch im Monday Night Game sorgte ein Kicker für die Entscheidung (und damit einen neuen Spieltags-Rekord). Allerdings erst im zweiten Versuch. Seinen ersten aus 41 Metern setzte Broncos-Kicker Will Lutz beim Stand von 21:22 nämlich rechts neben die Stangen. Doch weil die Bills zwölf Mann, und damit einen zu viel, in der Defense auf dem Feld hatten, durfte Lutz von fünf Yards weiter vorne nochmal ran - und machte es diesmal besser.

Bills-Quarterback Josh Allen hatte die Bills mit einem 6-Yard-Lauf in die Endzone knapp zwei Minuten vor Schluss in Führung gebracht. Doch sein starker Counterpart Wilson (24/29, 193 Yards, TD) gab die passende Antwort mit einem 57-Yard-Drive über zehn Plays, der Kicker Lutz entscheidend in Position brachte. "Nicht zu entschuldigen", nannte Bills-Head-Coach Sean McDermott den bitteren Fehler in den Schlusssekunden.

Strafen und Ballverluste: Playoffs für die Bills ernsthaft in Gefahr

Es war der 42. "Game winning drive" in Wilsons Karriere. Begünstigt wurde er von einer entscheidenden Strafe gegen die Bills. Bei 3&10 an Buffalos 45-Yard-Linie sah sich Wilson mit einem All-Out Blitz konfrontiert und warf den Ball tief in Richtung Receiver Jerry Jeudy. Dieser wurde von Taron Johnson klar gestört - Pass Interference, an der 17-Yard-Linie ging es weiter.

Nach drei Siegen in Folge stehen die Broncos in der AFC West nun bei 4-5. Von der peinlichen 20:70-Demontage in Miami hat sich das Team von Head Coach Sean Payton gut erholt. Danach wurden sechs von acht Partien gewonnen, darunter das überraschende 24:9 bei den Kansas City Chiefs.

Die Bills (5-5) werden langsam, aber sicher zum Sorgenkind der AFC. Nach vier Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen geraten die Playoffs für den AFC-East-Gewinner der vergangenen drei Jahre ernsthaft in Gefahr.

Dabei hielt die Defense trotz der Ausfälle von gleich fünf Startern über weiter Strecken der Partie gut. Die Probleme liegen derzeit eher in der Offense, die sich allein in der ersten Halbzeit drei Turnover und drei fallengelassene Pässe erlaubte. Der Druck auf Offensive Coordinator Ken Dorsey wächst.

Allens Interception-Serie geht weiter

"Ich bin immer noch zuversichtlich", sagte Allen (15/26, 177 Yards, TD) der zwei Interceptions warf und sich einen Fumble erlaubte. "Aber es ist kein Geheimnis, die Uhr tickt. Wir brauchen jetzt mehr Dringlichkeit." In sechs Spielen in Folge hat Allen sich mindestens eine Interception erlaubt. Das war ihm in seiner NFL-Karriere zuvor noch nie passiert.

Die einst hochgehandelten Bills müssen das Ruder nun dringend herumreißen, wenn die Playoffs nicht erstmals seit 2018 verpasst werden sollen - was nicht einfach wird angesichts eines knüppelharten Restprogramms, das ihnen unter anderem Duelle mit den Philadelphia Eagles, den Kansas City Chiefs, den Dallas Cowboys und den Los Angeles Chargers beschert.