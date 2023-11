Peterkas "großartiger Pass" zu wenig - Crosby baut Lauf mit Dreierpack aus

JJ Peterkas elfter Scorerpunkt reicht den Buffalo Sabres gegen Boston nicht, Sidney Crosby übertrifft sich selbst, und den San Jose Sharks geht die Luft aus. Die NHL am Mittwochmorgen.

Am Ende hatten die Bruins (hier Hampus Lindholm, re.) die Nase vorn: JJ Peterka (hinten) und die Sabres konnten ein 0:5 nicht mehr aufholen. NHLI via Getty Images

Die Boston Bruins haben als erste Mannschaft der neuen NHL-Saison die 25-Punkte-Marke durchbrochen. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) bezwang der "Presidents' Trophy"-Sieger der Vorsaison, der dabei reihenweise Rekorde abgeräumt hatte, um dann in der ersten Play-off-Runde zu scheitern, die Buffalo Sabres auswärts mit 5:2.

Schon nach 33 Minuten führten die Bruins mit 5:0, was an David Pastrnak (ein Tor, zwei Vorlagen) lag, aber auch an Torhüter Linus Ullmark, der die Partie mit 32 Paraden beendete. "Insgesamt war es kein tolles Spiel von uns", befand Pastrnak.

Die Sabres, bei denen Goalie Devon Levi nach fünf Gegentoren bei 18 Versuchen früh für Ukko-Pekka Luukkonen hatte Platz machen müssen, belohnten sich zu spät für ihren Aufwand. Victor Olofsson schnürte noch einen Doppelpack zum 1:5 und 2:5 (36./56.), wobei JJ Peterka den zweiten Treffer "mit einem großartigen Pass" (Olofsson) vorbereitete. Für den deutschen Vizeweltmeister, der 2022/23 32 Scorerpunkte verzeichnet hatte (12/20), war es der fünfte Assist (dazu sechs Tore).

Crosbys 13. Dreierpack - Panthers holen fünften Sieg in Serie

In Columbus spielte derweil Sidney Crosby groß auf. Der inzwischen 36-Jährige schnürte beim 5:3 seiner Pittsburgh Penguins im Gastspiel bei den Blue Jackets seinen 13. NHL-Dreierpack und legte sogar noch ein weiteres Tor auf. In den vergangenen neun Spielen hat Crosby stets gepunktet (7/7), überhaupt blieb er in dieser Saison erst einmal ohne Zähler. Mehr als zwei in einem Spiel waren ihm aber dabei noch nicht gelungen. Für die Penguins war es der fünfte Sieg hintereinander bei insgesamt 25:8 Toren.

Ebenfalls zum fünften Mal siegreich waren die Florida Panthers, die ihre Pflichtaufgabe bei den San Jose Sharks per 5:3-Auswärtssieg erfüllten. Allerdings brauchte es dazu einen späten Kraftakt, nachdem die Sharks im Schlussabschnitt zunächst aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht hatten. Der formstarke Sam Reinhart wusste bei den Panthers mit Tor und Assist einmal mehr zu überzeugen.