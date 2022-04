Büskens weiß, "dass wir Dinge fußballerisch besser lösen müssen"

Simon Teroddes Doppelpack bescherte den Schalkern am Freitagabend einen knappen Erfolg bei Dynamo Dresden - der Trainer Mike Büskens jedoch nicht komplett überzeugte.

Mike Büskens sah nach dem dritten Schalker Sieg in Serie weiteren Verbesserungsbedarf. IMAGO/Eibner

Schalke-Coach Mike Büskens brachte die 90 Minuten seiner Knappen in Dresden nach Abpfiff bei Sky treffend auf den Punkt: "Das erwartete Kampfspiel" hatte der Übungsleiter beim 2:1-Erfolg gesehen, der für ihn den dritten Sieg in Serie nach Amtsantritt bedeutete.

Elfmeter-Fan Terodde "hat die Ruhe vor dem Tor"

Entscheidend war dabei allen voran Doppelpacker Terodde, der den Sieg kurz nach der Pause klarmachte, nachdem er kurz vor der Pause vom Punkt verwandelt hatte: "Der ist 34 Jahre alt, hat ein paar Spiele bestritten und die Ruhe vor dem Tor", lobte Büskens seinen Matchwinner.

Dieser entpuppte sich nach der Partie, in dem es den ersten Strafstoß dieser Saison für die Schalker gegeben hatte, als Fan von Elfmetern: "Ich mag das gerne, denn am Ende hat der Torwart mehr Druck als ich. Wenn du die Überzeugung hast, dann geht er auch rein."

Doch auch die Dresdner Mannschaft und Atmosphäre hatten es dem Rekordtorschützen der 2. Liga angetan: "Das Stadion hier ist toll, Dresden muss in der Liga bleiben." Den Ligaverbleib wollen die Schalker indes unbedingt abwenden. Doch Büskens weiß um die eigene Rolle im Aufstiegsrennen: "Schalke ist immer noch in der Position, in der wir darauf angewiesen sind, dass Konkurrenten etwas liegen lassen." Daher wolle er "demütig bleiben".

Mit Demut gegen Heidenheim

Eine Haltung, in der er sich nach dem Spiel in Dresden bestätigt sah. Denn sein Team habe zwar "viel investiert und zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht", aber nach dem zweiten Treffer nicht ausreichend Ruhe ins Spiel bekommen: "Wir wissen, dass wir Dinge fußballerisch besser lösen müssen."

Das soll bestenfalls schon kommende Woche gelingen. Denn mit Heidenheim wartet am Samstag (13.30, LIVE! bei kicker) ein Verfolger im Aufstiegsrennen.