Büskens übernimmt bei Schalke bis Saisonende

Schalke hat den Nachfolger von Dimitrios Grammozis bekanntgegeben. Mike Büskens (53) wird bis Saisonende an der Seitenlinie von S04 stehen.

"Der bisherige Co-Trainer hat seine Bereitschaft erklärt, als Interimscoach für die verbleibenden neun Ligaspiele zu übernehmen. Im Anschluss wird 'Buyo' im neuen Trainer-Team wieder seine Aufgaben als Assistent verantworten", hieß es in der offiziellen Mittteilung des FC Schalke 04, die am Montagabend veröffentlicht wurde.

"Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Klub in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist", erklärte dabei Rouven Schröder, Sportdirektor der Knappen. "Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen."

Büskens habe aber selbst darum gebeten, am Saisonende wieder in das Amt des Co-Trainers zurückwechseln zu dürfen. "Das entsprach auch unseren Vorstellungen", so Schröder weiter. Büskens selbst sagte: "Als Rouven am Sonntagmittag mit dem Wunsch des Klubs auf mich zukam, habe ich zunächst das Gespräch mit meiner Familie und mit Huub Stevens gesucht. Alle haben mir dazu geraten, die Aufgabe bis zum Saisonende zu übernehmen."

Ob Büskens nach Ingolstadt reist, ist fraglich

Büskens selbst wird seine Arbeit auf dem Platz zunächst nicht aufnehmen können. Nach einem positiven Test auf Covid-19 am Sonntag wird der aktuell symptomfreie Büskens vorerst fehlen. Bis auf Weiteres leitet Matthias Kreutzer die Einheiten. Büskens' Einsatz am Sonntag (13. März) in Ingolstadt ist je nach Genesungsverlauf möglich. Die vollständige Zusammensetzung des Stabs wird S04 im Laufe der Woche verkünden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der UEFA-Cup-Sieger von 1997 bei S04 auf der Cheftrainerbank sitzt. Büskens war bereits 2008 (mit Youri Mulder) und 2009 (mit Mulder und Oliver Reck) Interimstrainer bei den Königsblauen. Zudem arbeitete er für die SpVgg Greuther Fürth (Aufstieg in die Bundesliga 2012), Fortuna Düsseldorf und Rapid Wien als Hauptverantwortlicher.

Zahlreiche direkte Duelle

Schalke 04 hatte sich am Sonntag, einen Tag nach der 3:4-Heimniederlage gegen Hansa Rostock, von Dimitrios Grammozis getrennt. Die Knappen rangieren nach 25 Spieltagen nur auf dem 6. Platz in der 2. Bundesliga, sechs Punkte hinter den anvisierten Aufstiegsplätzen.

kicker Wochenendrückblick vom 6.3.2022 Hoffenheim auf Kurs Königsklasse - Bayer punktet bei Bayern, Werder verteidigt Tabellenführung - Schalke entlässt Grammozis, DFB-Pokal-Halbfinals ausgelost, De Bruyne schießt City zum Derbysieg, Erste Medaillen für deutsches Paralympics-Team kicker Wochenendrückblick vom 27.2.2022 27.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 20.2.2022 20.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 13.2.2022 13.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 6.2.2022 06.02.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Nach der Partie am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim abgeschlagenen Schlusslicht Ingolstadt folgen Spiele gegen Hannover (H) und Dresden (A), ehe die Gelsenkirchener noch gegen einige direkte Konkurrenten im Aufstiegsrennen antreten: Unter anderem spielt S04 in Darmstadt und Nürnberg, zu Hause geht es gegen Bremen und St. Pauli.

Schafft Schalke noch den Aufstieg? Hier geht's zum Zweitliga-Tabellenrechner