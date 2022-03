Büskens über Viererkette: "Ein Gedanke, den wir verfolgen"

Vor seinem ersten Spiel als Cheftrainer für die restliche Saison sprach Mike Büskens nicht nur über Schalkes Aufstiegschancen, Führungsspieler wie Latza, Drexler und Zalazar sowie über Ausfälle für die Partie am Sonntag in Ingolstadt, sondern auch über eine mögliche Systemumstellung.

Noch immer ist unklar, ob Mike Büskens (re.) in Ingolstadt dabei sein kann. imago images/Eibner

Als seitens der Vereinsführung nach dem 3:4 gegen Hansa Rostock die Frage kam, ob er die Rolle als Cheftrainer für den Rest der Saison übernehmen wolle, sei er "hin und hergerissen" gewesen, sagt Mike Büskens. "Ich hatte für mich eigentlich einen anderen Entschluss gefasst" - heißt: sein Hauptaugenmerk soll auf der Begleitung junger Spieler auf ihrem Weg zum Profi liegen. "Ich hatte den Posten meines Lebens gefunden." Sein Engagement als Cheftrainer des FC Schalke ist zeitlich begrenzt: Im Sommer wird Büskens definitiv wieder in die zweite Reihe rücken und als Co-Trainer weiterarbeiten, egal, wer dann als neuer Cheftrainer kommt. "So ist es vereinbart", sagt Büskens.

Bis dahin soll der frühere Aufstiegstrainer der SpVgg Greuther Fürth den Königsblauen in verantwortlicher Rolle aus der 2. Liga helfen. Dazu sei eine "überdurchschnittliche Punkteausbeute" notwendig, weiß Büskens angesichts von mittlerweile sechs Zählern Rückstand auf Platz 2. Hoffnung gebe ihm "der Charakter der Mannschaft".

Freilich spürt Büskens den Aufstiegsdruck, entschlossen sagt er: "Ich bin ein Wettkämpfer, und als solcher will man immer gewinnen und das Optimum herausholen". Die Siegchancen erhöhen sich aus seiner Sicht, wenn es der Mannschaft gelingt, in den beiden vorderen Dritteln "bessere Entscheidungen zu treffen und auch aus dem Mittelfeld heraus torgefährlicher zu werden". Man dürfe sich nicht so sehr verlassen auf die Stürmer Simon Terodde und Marius Bülter.

Mehr Konstanz muss aus dem Mittelfeld kommen

Genügend Personal ist für das Mittelfeld vorhanden, richtig überzeugen konnte in diesem Mannschafsteil aber immer noch niemand, zumindest nicht konstant. Speziell Dominick Drexler, Rodrigo Zalazar und Danny Latza sind hier gefordert. Alle drei können, wollen und müssen Führungsspieler in dieser Mannschaft sein, alle drei haben aus unterschiedlichen Gründen aber noch Schwierigkeiten mit dieser Rolle.

Möglicherweise liegt es am System? Dimitrios Grammozis hielt beharrlich fest am 3-5-2, Büskens betonte auf kicker-Nachfrage, dass ihm die Systemdiskussion grundsätzlich "zu einfach" sei und es eher "um Entscheidungen geht, die wir auf dem Platz treffen". Im selben Atemzug ergänzte er aber mit Blick auf die Defensive: "Wir sind mit Sicherheit in der Lage, auch mit einer Viererkette zu spielen. Das ist ein Gedanke, den wir verfolgen."

Ouwejan fehlt wohl auch gegen Ingolstadt

Ob das schon am Sonntag gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Fall sein könnte, sagte Büskens nicht, dafür erörterte er die personelle Ausgangslage genauer. Salif Sané werde mit einer muskulären Verletzung "in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen", die Hoffnung auf das Comeback von Thomas Ouwejan scheint sich derweil zu zerschlagen, für den herausragenden Standardschützen dürfte am Sonntag erneut Kerim Calhanoglu zum Zuge kommen.

Ob Latza eingreifen kann, ist derzeit offen: Beim Kapitän besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Diese war auch bei Büskens festgestellt worden, der Trainer habe aber "keinerlei Symptome" und fühlt sich fit. Die Chance, dass er in Ingolstadt an der Seitenlinie stehen kann, "besteht auf jeden Fall", sagt der 53-Jährige.