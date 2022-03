Büskens soll ab Mittwoch auf dem Trainingsplatz stehen

Sein Debüt als Interims-Cheftrainer verpasste Mike Büskens wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Noch diese Woche soll der Ex-Profi aber endlich wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Nach Klubangaben plant Büskens am Mittwoch mit seiner Rückkehr auf den Rasen. Dann soll er seine erste Trainingseinheit als Interimscoach leiten. Weil sich der 53-Jährige nach einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation begeben musste, war es ihm nach der Trennung von Dimitrios Grammozis und seiner eigenen Beförderung noch nicht möglich, mit der Mannschaft zu arbeiten. Beim 3:0-Sieg in Ingolstadt war Büskens von Matthias Kreutzer an der Seitenlinie vertreten worden.

Büskens' Ansätze waren dabei allerdings schon erkennbar. Vor dem Auswärtssieg beim Schlusslicht der 2. Liga hatte er auf größere Flexibilität in der Offensive gesetzt - und dürfte angesichts der Vorstellung bei den Schanzern zufrieden sein, zumindest was das Spiel nach der Einwechslung von Matchwinner Rodrigo Zalazar betrifft. Trotzdem dürfte Büskens noch einigen Arbeitsbedarf festgestellt haben, nicht zuletzt, weil die heiße Saisonphase mit einigen direkten Duellen im Aufstiegsrennen wartet. Erstmal aber empfängt Schalke, das nun vier Punkte hinter dem punktgleichen Spitzentrio rangiert, am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Hannover 96.

46.703 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt

Für die Partie gegen die kriselnden Niedersachsen dürfen die Knappen wieder mehr Fans ins Stadion lassen. Wie die Gelsenkirchener am Montag mitteilten, dürfen 75 Prozent der Arena ausgelastet werden, erlaubt sind also 46.703 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dafür hat der Klub bereits alle Dauerkarten freigeschaltet, außerdem werden die Sitzplätze in der Nordkurve ausgebaut und wieder in Stehplätze umgewandelt.