Büskens: "Rede nicht von Druck, nur von Chancen"

Vor dem Start in den nervenaufreibenden Zweitliga-Saisonendspurt (fünf der restlichen sieben Spiele bestreitet Schalke gegen direkte Aufstiegskonkurrenten) sprach Übergangstrainer Mike Büskens über Chancen, Druck, Thomas Ouwejan und den neuen Co-Trainer Peter Hermann.

Noch kein einziges Mal in dieser Saison hat Schalke 04 auf einem der beiden direkten Aufstiegsplätze gestanden, genau dort wollen die Königsblauen aber nach 34 Runden platziert sein. "Wir möchten uns unseren Traum erfüllen", sagt Mike Büskens. Die sofortige Bundesliga-Rückkehr ist das erklärte Ziel, notfalls auch über die Relegation.

Zwischenzeitlich waren die Gelsenkirchener "sechs, sieben Punkte" hintendran, hebt Büskens hervor. Seit dem Trainerwechsel - Dimitrios Grammozis musste Anfang März gehen - hat Schalke zwei Siege in zwei Spielen eingeheimst und befindet sich vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei Dynamo Dresden (18.30 Uhr, LIVE bei kicker) "in Lauerstellung, was wir gerne annehmen", sagt Büskens.

In der Hinserie war Schalkes Bilanz gegen die damaligen Top-Ten-Teams ernüchternd

Fünf der restlichen sieben Saisonspiele bestreitet Schalke gegen die direkten Aufstiegskonkurrenten Darmstadt, St. Pauli, Bremen, Nürnberg und Heidenheim. Ob das den Nervenkitzel zusätzlich erhöht? Büskens sagt: "Ich rede nicht von Druck, sondern nur von Chancen." In der Hinserie war Schalkes Bilanz gegen die damaligen Top-Ten-Teams ernüchternd, nur gegen Paderborn (1:0) und Nürnberg (4:1) gelang seinerzeit ein Sieg.

Ouwejan ist wieder dabei

Tatkräftige Unterstützung kann nun auch wieder Thomas Ouwejan leisten. Er war beim 3:0 in Ingolstadt und beim 2:1 gegen Hannover ausgefallen. In den Saisonspielen davor hatte er sich hinter dem Sturmduo Simon Terodde (19 Tore, 4 Assists) und Marius Bülter (7/11) zum besten Scorer (3/8) des Teams gemausert, allerdings spielte Schalke da noch im 3-5-2. Büskens hat das System auf Viererkette umgestellt, Ouwejans bisherige Position auf der linken Außenbahn gibt es so also aktuell nicht mehr.

Büskens sieht darin kein Nachteil für den Niederländer, Ouwejan kann sich der Übergangstrainer auch bestens im Viererverbund als Linksverteidiger vorstellen. Die Herausforderung besteht darin, das so hinzubekommen, dass Ouwejan dadurch nicht seine enorme Gefährlichkeit im Offensivbereich einbüßt.

Hermann war "unsere absolute Wunschlösung"

Derlei Dinge kann Büskens ab sofort wunderbar erörtern mit einem Mann, der an diesem Donnerstag erstmals auf dem Trainingsplatz des FC Schalke stehen wird. Peter Hermann wird die Königsblauen für den Rest der Saison auf ihrem Weg zur angestrebten Bundesliga-Rückkehr begleiten, Sportdirektor Rouven Schröder bekräftigte am Vormittag vor Hermanns erster Einheit noch einmal, dass der 70-Jährige "unsere absolute Wunschlösung war". Hermanns Verpflichtung wertet Schröder als "klares Signal, auch intern".

Die Botschaft ist unmissverständlich: Schalke will alles geben für den großen Traum.