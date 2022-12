Büskens bei Schalke nicht mehr an der Seitenlinie

Am Donnerstag gab Schalke mehrere Personalentscheidungen rund um das Trainerteam bekannt. Eine davon: Mike Büskens wird zukünftig bei Spielen der Knappen nicht mehr an der Seitenlinie zu sehen sein.

Mike Büskens werde von nun an als sogenannter "Verbindungstrainer" fungieren. Der Aufstiegstrainer soll sich um die Förderung der Juniorenspieler kümmern, die vor dem Übergang in den Seniorenbereich stehen. "Buyo hat große Verdienste um Schalke und lebt die DNA des Klubs vollumfänglich", erklärte Trainer Thomas Reis. "In seiner Aufgabe als Verbindungstrainer wird er den jungen Spielern vermitteln, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen und was es braucht, um mit dem Klub erfolgreich zu sein.

zum thema Untergeordnete Rolle für Aufstiegstrainer Büskens

Somit wird Büskens auch vermehrt bei Partien der "Knappenschmiede", Schalkes Jugendabteilung, vor Ort sein. "Die Partien der Lizenzmannschaft wird er daher fortan nicht mehr von der Seitenlinie aus begleiten", heißt es in der Schalker Mitteilung weiter.

Damit ist Schalke von seinem vor der Saison ausgerufenen Modell abgewichen. Büskens war in diesem als fester Co-Trainer verankert, der zu Saisonbeginn engagierte Trainer Frank Kramer war mit dieser Bedingung einverstanden. Inzwischen hat aber ein Umdenken eingesetzt, Büskens' Rolle wird nicht mehr zur Voraussetzung gemacht. Der 54-Jährige hatte sich aber ohnehin schon immer als Bindeglied zwischen Junioren und Senioren gesehen.

Auch Kreutzer nicht mehr auf der Bank

Es ist nicht die einzige Änderung im Trainerstaff bei S04. Der zweite Co-Trainer Matthias Kreutzer, der nach Kramers Demission beim 1:2 bei Hertha BSC an der Seitenlinie stand, wird sich wieder vermehrt um die Spielanalyse kümmern. Er wird die Begegnungen zukünftig von der Tribüne aus verfolgen und als "drittes Augenpaar", wie es Schalke formuliert, im Austausch mit Markus Gellhaus sein. Die Rolle von Reis' mitgebrachtem Co-Trainer ändert sich ebenso wenig wie die von Torwarttrainer Simon Henzler.

Auch in den Bereichen medizinische Abteilung und Ernährungswissenschaft hat sich Schalke neu aufgestellt. "Außerdem werden wir uns im Bereich der Sportpsychologie verstärken. Wir wollen gemeinsam als Team erfolgreich sein, dazu werden wir jeden einzelnen brauchen", sagt Reis.