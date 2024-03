Bürkle trotz Niederlage zufrieden

Der HBW Balingen-Weilstetten schnuppert gegen die MT Melsungen lange an einem Punkt. Am Ende reicht es zwar nicht, doch Jens Bürkle schwärmt von seinem Team.

Am Ende wurde der harte Fight des HBW Balingen-Weilstetten nicht belohnt. In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel verloren die Schwaben knapp mit 22:25 gegen die MT Melsungen.

Gänzlich unzufrieden war Jens Bürkle trotzt der verpassten Punkte allerdings nicht. "Ich bin zufrieden, dass es so eng, aber dennoch etwas ärgerlich, dass es nicht gereicht hat", schilderte der HBW-Trainer nach der Partie zu Dyn.

Dabei geriet der scheidende Coach regelrecht ins Schwärmen. "Es ist eine beeindruckende Mannschaft. Sie weiß, was sie hier falsch gemacht haben. Natürlich werden wir über Dinge diskutieren, aber wir machen am Montag weiter, als ob nichts gewesen wäre", sagte Bürkle.

"Innerhalb von fünf Tagen kann sich alles drehen"

Schließlich ist für den 43-Jährigen die Situation des trotz des 18. Tabellenplatzes alles andere als aussichtslos. Nur drei Punkte liegt der Klub hinter dem rettenden Ufer, dabei ist auch das Torverhältnis "im Rahmen".

"Das ist das, was wir der Mannschaft schon der ganzen Saison über sagen. Innerhalb von fünf Tagen kann sich alles drehen. Du kannst in fünf Tagen vier oder sechs Punkte hinten dran sein, aber du kannst in fünf Tagen das Ding auch wieder in deine Richtung drehen", erklärte er seine Ansprache an das Team.

Deswegen ist die Marschroute für die kommenden Woche klar. "So eine Bundesliga-Saison ist ein Marathon und kein Sprint. Deshalb müssen wir den Kopf behalten und Woche für Woche weiterarbeiten. Und da schauen wir, dass wir viele solcher engen Spiele produzieren und dann werden wir auch immer wieder zu Punkten kommen", so Bürkle.

Daher schreckt er auch nicht vor den anstehenden Aufgaben in Hannover und Berlin zurück. "Es ist jedes Mal die Challenge, dich auf ein Spiel vorzubereiten, sodass du gewinnen kannst", erläuterte er. Sein Team macht dies aber "mit Bravour", sodass er sich bei den Recken alles andere als chancenlos sieht. "In der Vergangenheit haben wir dort viele Punkte geholt. Vielleicht gelingt es uns ja wieder", hofft der Balingen-Trainer.