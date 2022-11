Bürgers Jena-Debüt gegen den Spitzenreiter - Wollitz fehlt Cottbus

Am 13. Spieltag der Regionalliga Nordost wird Henning Bürger erstmals auf der Bank bei Carl Zeiss Jena sitzen und hat mit Spitzenreiter Berliner AK einen dicken Brocken aus dem Weg zu räumen. Ein dicker Brocken ist auch der BFC Dynamo, zu dem Energie Cottbus aber ohne Trainer Claus-Dieter Wollitz reisen muss.

Eine anspruchsvollere Aufgabe hätte sich Henning Bürger, neuer (Interims-)Trainer des FC Carl-Zeiss Jena, kaum heraussuchen können. Am Freitag empfängt er mit seinem Team den Spitzenreiter Berliner AK. Schaut man auf die Bilanz der Hauptstädter, kann sich Jena realistische Hoffnungen auf drei Punkte machen, denn der BAK hat aus seinen vergangenen beiden Partien nur einen Punkt geholt. Dafür muss Carl Zeiss aber natürlich erstmal selbst ein anderes Gesicht zeigen, denn der Trennung von Andreas Patz gingen sieben sieglose Spiele voraus. Mit einem erhöhten Trainingspensum, gepaart mit einer neuen Mentalität, will Bürger den Primus ärgern. "Die Jungs können besser spielen, als sie es zuletzt gezeigt haben. Meine Herangehensweise ist da vielleicht die richtige und die erfolgreiche."

Im zweiten Freitagsspiel stehen sich mit Hertha BSC II und dem SV Lichtenberg 47 zwei Klubs aus Berlin gegenüber. Beide Klubs eint nicht nur die Heimatstadt, sondern auch der Fakt, dass sie am vergangenen Spieltag nach wochenlangen Durststrecken mal wieder Siege einfuhren.

Erfurt in der Favoritenrolle

Am Samstag spielen drei Klubs aus dem Verfolgerfeld. Einer davon ist Rot-Weiß Erfurt, der bei Germania Halberstadt auch als Aufsteiger die Favoritenrolle wohl nur schwer von sich weisen kann. Platz drei und ein zuletzt beeindruckendes 4:1 gegen den BFC Dynamo lassen immer mehr die Erkenntnis wachsen, dass die Thüringer mehr als nur ein normaler Aufsteiger sind.

Gilt sicherlich auch für den 1. FC Lok Leipzig, der es daheim mit dem ZFC Meuselwitz zu tun hat, der analog zu Halberstadt gegen den Abstieg kämpft. Das machten die Thüringer allerdings am vergangenen Wochenende mal wieder gewinnbringend und schlugen nach zuvor vier Ligapleiten in Folge Jena mit 2:1. Lok hingegen unterlag Lichtenberg 47, die kleine Erfolgsserie von drei Dreiern hintereinander nahm damit ein Ende. Ein Spiel, das Leipzigs Trainer Almedin Civa vor Augen geführt habe, dass bei seiner Mannschaft alles stimmen müsse, damit man oben dabei bleiben kann.

Loks Stadtrivale BSG Chemie reist in den Norden und misst sich mit dem Greifswalder FC. Seit die Chemiker auf ein 5-2-3-System umgestellt haben, hat die Abwehr an Stabilität gewonnen und die Offensive ist durchschlagskräftiger geworden. Auf dem Platz wird die BSG dabei von vielen Stützen getragen. Gegenläufig ist der Trend in Greifswald: Das Team von Roland Kroos hat aus den letzten fünf Partien lediglich zwei Punkte ergattert.

Beim Duell FC Viktoria 1889 Berlin gegen FSV Luckenwalde sind zwei Kellerkinder unter sich. Auf den Gewinner dieser Partie - sofern es einen gibt - wird ein ungewohntes Glücksgefühl zukommen: Die Viktoria hat zuletzt Anfang Oktober (1:0 in Halberstadt) ein Regionalliga-Spiel gewonnen, bei Luckenwalde klappte es in dieser Saison überhaupt noch nicht mit einem Dreier. Berlins Trainer Semih Keskin fordert Geduld ein: "Man sieht zwar immer das Etikett 'Drittliga-Absteiger', aber das ist eine junge Truppe, die einen riesigen Umbruch hinter sich hat. Wir spielen mit 19-, 20-, 21-Jährigen. Die Jungs brauchen Zeit und Vertrauen, um die Spielidee anzunehmen." Das Paradebeispiel für Keskins Worte ist Mladen Cvjetinovic: Der Abwehrspieler führt die Mannschaft mit erst 19 Jahren als Kapitän an und ist absoluter Leistungsträger.

Cottbus muss auf Wollitz verzichten

Am Sonntag geht es mit drei Spielen weiter. Dann trifft Vorjahresmeister BFC Dynamo auf den Tabellenzweiten Energie Cottbus. Bei Energie wird dann Videoanalyst Tobias Röder an der Seitenlinie stehen. Und wo ist Claus-Dieter Wollitz? Der angestammte Cheftrainer hat gegen Greifswald seine vierte Gelbe Karte in dieser Saison erhalten und ist damit für ein Spiel gesperrt. Da Cottbus noch immer nach einem Co-Trainer sucht, ist Röder derzeit Wollitz' engster Ansprechpartner, den der Coach sehr schätzt: "Er ist ein Junge aus der Region, das ist mir sehr wichtig. Und seine Arbeit passt. Die Sachen, die er auf dem Video sieht und vorbereitet, kann ich meist komplett so übernehmen. Das hilft mir als Trainer sehr." Beide Teams sind gut in Form: Zwar haben die Berliner jüngst mit 1:4 in Erfurt verloren, waren vorher aber sieben Regionalliga-Spiele in Folge unbesiegt. Bei exakt dieser Marke steht der FCE, und kann sie am Sonntag weiter ausbauen.

Sucht man nach weiteren formstarken Teams, landet man zwangsläufig beim Chemnitzer FC. Die Elf von Christian Tiffert fährt mit vier Siegen im Rücken zum SV Babelsberg 03, der auch nur in einem seiner bisherigen zwölf Liga-Spiele unterlegen war. Beide Trainer sind im Vorfeld bemüht, die Euphorie nicht ausufern zu lassen. SVB-Coach Markus Zschiesche verwies nach dem 5:1 in Halberstadt auf die dürftige Darbietung in der ersten Halbzeit, während Tiffert nach dem 4:2 bei Spitzenreiter Berliner AK bescheiden anmerkte: "Das 4:2 war ein Ausrufezeichen - mehr nicht."

Das Wort "Euphorie" schlägt man bei Tennis Borussia Berlin derzeit im Fremdwörterbuch nach. Bis auf das 4:3 gegen Halberstadt am 9. Spieltag gelang im bisherigen Saison nur ein Unentschieden, bei zehn Niederlagen. Gegner VSG Altglienicke konnte aus den vergangenen beiden Spielen zwar vier Punkte sammeln, eine Leistungsdelle im Oktober mit zwischenzeitlich vier sieglosen Partien haben die Berliner ins Tabellenmittelfeld abrutschen lassen.