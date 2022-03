Bürgermeister-Appell: ManCity und Liverpool wollen FA-Cup-Halbfinale verlegen

Findet das FA-Cup-Halbfinale zwischen Manchester City und dem FC Liverpool nicht in Wembley statt? Das fordert nun sogar die Politik.

Die Bürgermeister von Manchester und Liverpool fordern von der FA eine Verlegung des Pokal-Krachers in den Nordwesten des Landes. Damit wollen sie den Fans entgegenkommen, denen anderenfalls eine unangenehme Anreise droht.

Wegen seit mehreren Jahren geplanter Gleisarbeiten über Ostern gibt es rund um das Halbfinalwochenende am 16./17. April weder zwischen Manchester und London noch zwischen Liverpool und London direkte Verbindungen. Trotz Beschwerden der Anhänger beider Vereine hält die FA bislang an Wembley als Austragungsort fest.

"Ohne schnelle, direkte Züge werden viele Leute keine andere Option haben, als Auto zu fahren, zu fliegen, übermäßig komplexe Zugreisen anzutreten oder eine Übernachtung zu buchen", schrieben Andy Burnham, Bürgermeister von Greater Manchester, und Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram am Dienstag in einem gemeinsamen Brief und warnten vor übermäßigen Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt.

Das andere Halbfinale ist von den Zugausfällen nicht betroffen: Mit dem FC Chelsea und Crystal Palace treffen zwei Londoner Klubs aufeinander.