Bürger wird Cheftrainer in Jena

Pünktlich zum Auftakt der Wintervorbereitung hat der FC Carl Zeiss Jena seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Henning Bürger wird künftig die Geschicke in Jena leiten. Mit Bürger kehrt zugleich ein bekanntes Gesicht auf die Trainerbank zurück. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, als der Fußballlehrer das letzte Mal beim FCC an der Seitenlinie stand. Von November bis Dezember 2022 war der 54-Jährige nach der Entlassung von Andreas Patz bereits als Interimstrainer eingesprungen. Schon damals wurde über einen längerfristigen Verbleib Bürgers spekuliert, letztlich wurde er aber durch René Klingbeil ersetzt. Nach dessen Entlassung kam der Verein nun erneut auf ihn zu. Nach seiner ersten Amtszeit in der Zweitliga-Saison 2007/2008 ist es somit bereits das dritte Engagement an der Seitenlinie des FCC.