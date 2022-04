Bünning über Eigentor: "Das darf mir nicht passieren, so lustig das auch ist"

Lars Bünning stand beim Montagsspiel zwischen Viktoria Köln und dem SV Meppen im Fokus. Erst erzielte der Verteidiger das Führungstor für die Gäste - dann unterlief ihm ein Eigentor, das er selbstkritisch einordnete.

Beide Treffer, die Bünning am Montagabend erzielte, waren ein Hingucker. Erst erzielte der bei einem Standard aufgerückte 24-jährige Verteidiger gekonnt und artistisch das 1:0 aus kurzer Distanz für den SV Meppen. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff traf er mit einem tief angesetzten Kopfball - diesmal allerdings in den eigenen Kasten. "Ein Fauxpas, der mir nicht passieren darf, so lustig das auch ist", ordnete der Defensivmann die Szene nach dem Spiel selbstkritisch bei "MagentaSport" ein. "Ich wollte grundsätzlich den Ball abtropfen lassen und hab dann gesehen, dass 'Harsi' (Torhüter Harsman, Anm. d. Red.) auf meiner Höhe steht." Wenige Momente später lag der Ball im langen Eck. "Das ist sehr, sehr bitter."

Die Zerknirschung war Bünning auch nach dem Spiel noch anzumerken ("Ich habe heute meiner Mannschaft zwei Punkte gekostet"), etwas trösten konnte sich der SVM-Abwehrspieler aber immerhin mit der Tatsache, dass der 1:1-Endstand gleichbedeutend mit dem nun auch rechnerisch besiegelten Klassenerhalt der Emsländer war. Zwar sei es gut, das Thema nun endgültig abzuhaken. Angesichts der formidablen Hinrunde, die Meppen gespielt hatte (Platz 5) und der ein ziemlicher Absturz folgte (Letzter in der Rückrundentabelle), fiel die Freude allerdings verhalten aus.

Es war ja nicht alles Matchglück. Ich tue mich schwer zu sagen, dass wir da über unserem Niveau gespielt haben. Lars Bünning über die Hinrunde des SV Meppen

"Es ärgert uns als Mannschaft tierisch, dass wir an den Spitzenplätzen nicht dranbleiben konnten", so Bünning, der die Hinrunde keineswegs als eine Art positiven Ausrutscher nach oben abtun wollte. "Es war ja nicht alles Matchglück. Ich tue mich schwer zu sagen, dass wir da über unserem Niveau gespielt haben."

Cheftrainer Rico Schmitt bewertete das 1:1 in Köln insofern auch als Schritt nach vorne. "Jetzt haben wir erstmalig seit vielen vielen Wochen wieder auswärts einen Punkt geholt. Das tut auch gut. Das Remis geht unter dem Strich in Ordnung", so Schmitt. Zwar habe sein Team kurz nach dem Seitenwechsel "ein ganz blödes Tor bekommen", aber "trotzdem habe ich eine Mannschaft gesehen, die daran arbeitet, sich aus diesem Tal der Tränen zu befreien".