Bülter: "Wir haben genau diese Variante einstudiert"

Torschütze Marius Bülter und Vorlagengeber Rodrigo Zalazar sprachen nach dem Schalker Sieg in Bochum über die einstudierte Eckenvariante beim Treffer zum 2:0. Bei Dominick Drexler gibt es derweil schlechte Nachrichten, eventuell nicht nur mit Blick aufs Revierderby gegen den BVB.

In der Rückrunde weiter ungeschlagen, kein Gegentor in fünf der letzten sechs Spiele, erstmals seit Oktober nicht mehr Schlusslicht, jetzt punktgleich mit drei anderen Mannschaften und zum ersten Mal seit November 2019 in der 1. Liga auswärts siegreich: In der Geschichte der Bundesliga dürfte es selten einen Tabellenvorletzten gegeben haben, der glücklicher war als die Schalker in diesen Tagen.

Das Revierderby gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt für Schalke zur rechten Zeit. "Ich kann es kaum erwarten", sagt Rodrigo Zalazar und betont: "Ich will gegen Dortmund gewinnen." Möglicherweise könnte eine einstudierte Standardvariante helfen - so wie beim 2:0 gegen den VfL.

An der Art der Entstehung des zweiten Schalker Tores in Bochum hatten die Königsblauen unter der Woche im Training unter Anleitung ihres Co-Trainers Markus Gellhaus eifrig herumgetüftelt. Bei den Einheiten hat die Variante "gar nicht gut funktioniert", verriet Zalazar nach dem Ruhrpott-Duell, doch im Spiel lief alles so, wie es sich die Schalker ausgemalt hatten. "Wir haben genau diese Variante einstudiert", bestätigte Marius Bülter.

Und die ging so: Zalazar spielte den Ball bei der Ecke in den freien Raum rund um den Elfmeterpunkt, der dort postierte Bülter, der zuvor gegen Stuttgart nach einer Zalazar-Flanke per Hacke getroffen hatte, wurde freigeblockt und schoss per Direktabnahme flach ins Tor.

Auf gewöhnlichen Wegen "kommen wir gar nicht in Abschlusssituationen"

Es war klug von den Königsblauen, es mal mit einer derartigen Variante zu probieren, denn auf anderen Wegen kommt diese Mannschaft nach wie vor viel zu selten zum Erfolg. Zwar sind die Gelsenkirchener dank ihrer beeindruckenden Entwicklung wieder absolut in der Spur, aus dem Spiel heraus geht aber weiterhin kaum etwas. Viel zu viele Angriffe verpuffen, selbst bei aussichtsreichen Kontern legen die Spieler amateurhaftes Verhalten an den Tag. Das Timing ist oft schlecht, die Abläufe sind mies. Zum Teil werden die Offensivaktionen "so unsauber ausgespielt, dass wir gar nicht erst in die Abschlusssituation kommen", sagte Trainer Thomas Reis. "Das ärgert mich unheimlich."

Schon jetzt ist klar, dass Dominick Drexler das Revierderby gegen den BVB verpassen wird. In der Vorbereitung auf das Spiel in Bochum hatte sich der Offensivspieler eine "muskuläre Verletzung" zugezogen, wie Reis erklärte. Der Trainer klang skeptisch, dass es noch vor der Länderspielpause Ende März etwas werden könnte mit Drexlers Rückkehr - auch für das nächste Auswärtsspiel beim FC Augsburg droht der Ausfall.