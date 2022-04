Bülter und Co.: Veränderte Rollen im veränderten System

Schalke 04 hat unter Mike Büskens das Spielsystem geändert, das sorgt für veränderte Rollen einzelner Spieler. Betroffen davon sind auch die beiden aktuell besten Torvorbereiter des Teams, Thomas Ouwejan und Marius Bülter.

Kann Marius Bülter seine Gefährlichkeit in der Schalker Offensive beibehalten? IMAGO/RHR-Foto

Schalkes Kader war maßgeblich mit Blick auf das 3-5-2-System von Dimitrios Grammozis zusammengestellt worden, in den drei Spielen seit dem Trainerwechsel setzte Übergangscoach Mike Büskens jeweils auf eine Formation mit Viererkette. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass Büskens seiner Linie treu bleibt, das schließt seine Viererketten-Vorliebe ausdrücklich mit ein. Durch das neue System verändern sich Aufgaben und Wirkungskreise von so manchem Spieler, dazu zählen die beiden aktuell besten Torvorbereiter des Teams, Thomas Ouwejan (8 Assists) und Marius Bülter.

Im offensiven Mittelfeld ist Büskens abgerückt von Grammozis‘ Doppelacht. In der nach vorn gerichteten Zentrale ist nun Platz für Bülter, der zuletzt gegen Dresden (2:1) deutlich häufiger hinter Stürmer Simon Terodde agierte als noch unter Grammozis. Kann Bülter seine Gefährlichkeit in der Offensive trotzdem beibehalten? In seiner Rolle als Teroddes Nebenmann hatte er sich mit aktuell elf Torvorlagen zum besten Vorbereiter des Aufstiegsanwärters gemausert.

Auch die Anordnung direkt vor der Abwehr hat sich verändert, Büskens favorisiert die Variante mit zwei Sechsern. In den drei Spielen unter seiner Leitung war Florian Flick jeweils einer davon - zweimal an der Seite von Ko Itakura, einmal neben Victor Palsson, der als Corona-Kontaktperson aktuell nicht mittrainiert und am Samstag gegen Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen könnte.

Kreativität im Mittelfeld lässt zu wünschen übrig

Schalke siegte mit Büskens‘ System dreimal in Serie, spielerisch überzeugen konnte die Mannschaft aber jeweils nicht. Auch deshalb, weil die Kreativität im Mittelfeld zu wünschen übrig ließ. Das muss sich im Saisonendspurt schleunigst ändern, sonst riskiert der FC Schalke sein großes Ziel: die direkte Bundesliga-Rückkehr.