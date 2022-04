Bülter überholt die Doppelpacker: Schalke vergrößert Vorsprung auf Bremen und Nürnberg

Am Sonntag gewann Schalke nach einer wilden ersten Hälfte in Darmstadt, die sieben Tore erzielten drei Spieler. Bremen spielte gegen Nürnberg 1:1 - zum dritten Mal in Folge. Im Keller überholte Aue dank eines Erfolgs in Heidenheim endgültig abgeschlagene Ingolstädter (0:1 gegen Paderborn).

Topspiel eins am Sonntag stieg in Darmstadt (51 Punkte vor dem Spieltag), wo Schalke (53) seine Visitenkarte abgab. Es sollte eine denkwürdige Anfangsphase werden: Tietz und Terodde lieferten sich quasi ein Privatduell. Erst traf der Darmstädter (11.), ehe der S04-Angreifer zwei Kopfballtore erzielte (14., 29.). In der 34. Minute war Tietz mit dem Schädel zur Stelle - doch damit nicht genug. Per abgefälschtem Linksschuss traf Bülter zum 3:2 (43.), nach sieben Minuten Nachspielzeit wegen der Verletzungen von Sobiech und Latza hatte der Wahnsinn erstmal ein Ende. Ganze drei Minuten nach Wiederanpfiff war jedoch Bülter mit dem 4:2 zur Stelle, doch der dritte Doppelpacker des Tages hatte noch nicht genug. Per sattem Linksschuss stellte Bülter in der 62. Minute auf 5:2, womit Darmstadts Widerstand weitgehend gebrochen war. Die Knappen grüßen damit weiter von oben und profitierten zudem teilweise von den Ergebnissen der Konkurrenz.

Werder spielt 1:1 - schon wieder

Denn beim zweiten Kracher gab's keinen Sieger zu sehen. Werder Bremen (53) hatte gegen Nürnberg (49) zwar zunächst mehr Spielanteile, doch in der 22. Minute entschied der Referee nach Foul von Veljkovic an Tempelmann zu Recht auf Elfmeter - Dovedan behielt die Nerven. Beinahe wäre Schleimer sogar das 2:0 gelungen, Pavlenka gewann aber das Eins-gegen-eins gegen den Nürnberger, genauso wie in der zweiten Hälfte (27., 53.). Bei Werder zeigte sich lediglich Bittencourt zweimal (26., 28.), doch es blieb beim verdienten 1:0 für den Club zur Pause. Nach einer Stunde reagierte Coach Ole Werner mit einem Doppelwechsel - und traf ins Schwarze. Joker Weiser traf kurz nach seiner Einwechslung für die nun dominanten Bremer zum Ausgleich (65.), in der Schlussphase scheiterte Ducksch per Kopf an der Latte. So blieb es beim 1:1, Werder hatte dieses Ergebnis schon in den beiden Spielen zuvor erzielt.

Zolinski brilliert als Rechtsverteidiger - Heidenheim aus dem Rennen

Auch Heidenheim hatte noch geringe Aufstiegschancen, doch die erste Hälfte gegen Aue verlief eher schleppend. Nach Kühlwetters früher Chance war viel Leerlauf drin, Schöppner (35.) zögerte zu lang. In der 54. Minute erzielte der Außenseiter dank Zolinski die Führung, der FCH bemühte sich danach redlich um den Ausgleich. Stattdessen erhöhten die Sachsen in der 79. Minute auf 2:0, erneut war der - diesmal kurioserweise als Rechtsverteidiger aufgestellte - Zolinski zur Stelle. Der FCH, erstmals seit Mitte Oktober zuhause geschlagen, muss sich damit wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschieden, in Aue keimt noch ein Fünkchen Hoffnung auf.

In Ingolstadt gehen die Lichter aus

Neues Schlusslicht ist nun Ingolstadt. Sparsame Kost gab es in der ersten Hälfte gegen Paderborn zu sehen, Muslija nach wenigen Sekunden sowie Srbeny per Kopf (42.) hatten die einzigen vorzeigbaren Chancen zu verzeichnen. In der 70. Minute schlug Paderborn dann aber vom Elfmeterpunkt zu, Muslija behielt nach Picks Foul an Yalcin die Nerven. Der FCI liegt nun schon zehn Punkte hinter dem Tabellen-16. Dresden zurück und muss mit der 3. Liga planen.

Remis in Rostock - und eine späte Rote Karte

Rostock schielte genauso wie Regensburg nach der 40-Punkte-Marke, Hansa wähnte sich nach Verhoeks Treffer in der 44. Minute auf dem richtigen Weg. In der 59. Minute schlug jedoch Shipnoski für den Jahn zurück - 1:1. In der 82. Minute verhinderte Rostock-Keeper Kolke ein Eigentor von Roßbach, letzter Aufreger war eine Rudelbildung in der Nachspielzeit, bei der Rostocks Sikan wegen einer Tätlichkeit gegen Wekesser Rot sah.

Gordon fliegt, HSV siegt

Am Samstagabend zeigte sich der HSV gut gerüstet für das Pokal-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den SC Freiburg (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker). Gegen den KSC machten die Rothosen direkt Betrieb und legten den Grundstein für den späteren Sieg noch in Hälfte eins - Glatzel per Kopf und Vuskovic herrlich per direktem Freistoß ebneten den Weg. Die Hamburger profitierten zudem von einem frühen Platzverweis von Gordon, der nach einer halben Stunde Gelb-Rot sah. In einer relativ ereignisarmen zweiten Hälfte sorgte Vagnoman mit einem satten Fernschuss für den 3:0-Endstand.

Julius Kade, Guido Burgstaller und Robert Glatzel (v.li.) IMAGO/foto2press

Später Rückschlag für St. Pauli

Dagegen blieb der FC St. Pauli am Nachmittag im dritten Spiel in Folge ohne Sieg und erlitt beim SV Sandhausen einen späten Rückschlag im Rennen um den Aufstieg. Mit viel Hamburger Ballbesitz aber wenig Durchschlagskraft gab es am Hardtwald zunächst lange Zeit nichts Zählbares zu sehen. Erst nach einem Foul an Burgstaller im Strafraum gab es Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und traf per Chipball in die Mitte zur Pausenführung. Der SVS fand in der Folge keine Mittel, um St. Pauli vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Erst in der Nachspielzeit war Bachmann per Kopf zur Stelle und schockte die Hamburger mit seinem Treffer zum 1:1.

Dresden wartet weiter auf eine Sieg in der Rückrunde

Dynamo Dresden wartet auch nach dem torlosen Remis gegen Holstein Kiel weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde (0/7/6). Die Hausherren hatten gleich richtig Glück, als Wriedt in der ersten Minute nur die Latte traf. Leider war es nicht der Auftakt für eine packende Anfangsphase, denn die Partie verflachte und nahm erst vor dem Wechsel nochmal Fahrt auf, allerdings fehlte beiden Teams die Effizienz vor dem Tor. In der zweiten Hälfte rutschte Kiels Keeper der Ball aus den Händen, außerhalb des Strafraums klärte Gelios aber, indem er sich mit dem Kopf voran in den Ball warf. Kurz vor dem Ende der Partie hätte es noch klingeln können, allerdings zögerte Borello zu lang und vergab damit die Chance, das Tor des Tages zu erzielen.

Hannover erkämpft Punkt in Unterzahl

Hannover 96 hat sich in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf trotz langer Unterzahl ein Remis erkämpft. Die Hausherren fanden zwar richtig gut in die Partie, kassierten allerdings schon nach einer Viertelstunde nach Hults unglücklichem Einsteigen eine Rote Karte wegen Notbremse. Allerdings fiel den Fortunen im Anschluss nicht besonders viel ein und die Niedersachsen hielten das Remis bis zur Pause ohne Probleme. Die Gäste schafften es auch nach dem Seitenwechsel nicht, ihre Überzahl für sich zu nutzen. 96 verteidigte clever, während Düsseldorf meist den Ball hatte.