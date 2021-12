Bülter mit Traumvorlage bei Schalke-Comeback

Für die Startelf hat es nicht gereicht, doch Marius Bülter hat gezeigt, wie wichtig er auch als Einwechselspieler sein kann. Dank seiner überragenden Vorarbeit gelang Schalke beim HSV noch der ebenso späte wie hochverdiente Ausgleich.

Der Schock nach dem frühen 0:1 durch Robert Glatzel (2.) währte nicht lange. Je länger das Spiel im Volkspark dauerte, desto vehementer drängten die Schalker auf einen Treffer. Sie wollten den Ausgleich unbedingt - und sie erkämpften sich ihn mit einer beachtlichen Teamleistung. Spät zwar (87.), aber absolut verdient. Der gefeierte Torschütze hieß Ko Itakura, doch der Treffer ist zu mindestens 50 Prozent der Verdienst eines Mannes, der zuvor eine Stunde lang nur auf der Bank gesessen hatte.

Bülters Rückkehr beruhigt Grammozis

Die Erleichterung im Schalker Lager im Vorfeld dieses Topspiels war groß, als klar war, dass Marius Bülter, der in den vorherigen Spielen aufgrund zu schlechter Blutwerte ausgefallen war, mit nach Hamburg reisen würde. Für Trainer Dimitrios Grammozis war es ein beruhigender Gedanke, im Zweifel von der Bank einen torgefährlichen Spieler bringen zu können, was in der bisherigen Saison noch nicht allzu häufig vorgekommen ist.

Und genau so war es: Bülter wurde nach einer Stunde für Marvin Pieringer eingewechselt, sofort entfalteten die Schalker offensiv noch mehr Schwung. Fast wäre Bülter nur sieben Minute nach seiner Hereinnahme der Ausgleich gelungen, doch er scheiterte am HSV-Keeper Marko Johansson.

Technisch wertvoll und erfolgreich

20 Minuten später fiel dann doch noch das 1:1. Ein Eckball von Thomas Ouwejan landete erst bei Rodrigo Zalazar und dann bei Bülter, der sich den Ball technisch überragend mit dem rechten Fuß selbst vorlegte und dann mit links scharf in die Mitte drosch, wo Itakura vollendete.

Es war bereits die siebte Torvorlage des sechsmaligen Torschützen Bülter, der damit auch seinen Wert als Einwechselspieler untermauert hat. Trotzdem spielt Grammozis mit dem Angreifer, der gegen den HSV erstmals in dieser Saison eingewechselt worden ist, grundsätzlich lieber von Anfang an.