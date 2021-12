Bülter auf der Bank wäre ein beruhigender Gedanke

Fraglich, ob es bei Marius Bülter gegen den HSV für einen Startelfeinsatz reicht. Für Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis wäre es jedoch bereits ein beruhigender Gedanke, ihn als torgefährlichen Angreifer wenigstens auf die Bank setzen zu können.

Marius Bülters Blutwerte sind wieder in Ordnung, mittlerweile ist der Schalker Stürmer zurück im Training. Ein Startelfeinsatz am Samstag gegen den HSV (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) käme wohl zu früh, allerdings besteht aktuell keine akute Not, ihn aufzustellen. Schalkes Angriff hat seine Aufgabe zuletzt auch ohne Bülter und Simon Terodde (Muskelverletzung) gut erledigt: Allen voran dank Darko Churlinov gewann der Absteiger mit 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg.

Bülter könnte die Joker-Quote verbessern

Sollte Bülter als Ersatzspieler mit nach Hamburg fahren können, wäre das bereits ein beruhigender Gedanke für Trainer Dimitrios Grammozis. Mit Bülter hätte er einen Spieler auf der Bank, der seine Torgefährlichkeit längst nachgewiesen hat (6 Tore, 6 Vorlagen).

Die bisherige Jokerquote der Schalker ist miserabel. Erst einmal hat es ein Spieler geschafft, nach seiner Einwechslung ein Tor zu erzielen: Marvin Pieringer traf bei der 2:4-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98.

Nur 63 Einwechslungen - Schalkes Kader fehlt die Breite

Die unbefriedigende Jokerbilanz hängt natürlich auch damit zusammen, dass keine Mannschaft in der gesamten Hinrunde weniger Einwechslungen vorgenommen hat als die Königsblauen (63), deren Kaderbreite nicht zufriedenstellend ist und im Winter aufgemotzt werden soll.

Duell der Gegensätze beim HSV

Erst ein Jokertor - niemand in der Liga kommt aktuell auf weniger. Am Samstag trifft der Absteiger im Kampf um Tabellenplatz 3 auf den HSV, dessen Einwechselspieler bereits sieben Scorerpunkte gesammelt haben (4 Tore, 7 Vorlagen) - niemand in der Liga kommt auf mehr.

Alles zum "Verfolgerduell deluxe" lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des kicker (ab Mittwochabend im eMagazine).