Bülter: "Auch damals haben nicht mehr viele an uns geglaubt"

Kann den Schalkern die Aufholjagd wirklich gelingen? Zum Quervergleich mit der Vorsaison sagt Marius Bülter: "Zwischenzeitlich haben auch damals viele nicht mehr an uns geglaubt, am Ende haben wir es doch geschafft."

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Ein Trainingsspiel mit besonderem Anreiz absolvierten die Schalker am Donnerstag in Belek - alt gegen jung ist immer ein zusätzlicher Ansporn. Die Partie ging an die Erfahrenen, die Spunde hatten bei einer anschließenden Kopfballtor-Übung allerdings die Gelegenheit, das Ruder herumzureißen. Es gelang ihnen nicht, nach Dominick Drexlers (32) mit Bedacht versenktem Versuch bildeten die "Alten" ihre Jubeltraube - Siegerfoto inklusive. Auf Verliererseite muss nun jeder Spieler 25 Euro in die Mannschaftskasse zahlen.

Es ist meistens so in derlei Trainingsspielen, dass die Älteren gegen die Jüngeren die Oberhand behalten. Marius Bülter (29) schreibt das auch "der Erfahrung" zu - genau die braucht Schalke 04 mit Blick auf die angestrebte Aufholjagd in der Liga. Aber der Stürmer sagt auch: "Es ist immer ein guter Mix wichtig."

Das war vor einem Jahr nicht anders. Damals drohten die Königsblauen Anfang März, den direkten Wiederaufstieg zu vergeigen. Nicht nur der Trainerwechsel fruchtete (Mike Büskens übernahm für Dimitrios Grammozis), sondern auch die Mischung im Team stimmte. Von den Jüngeren spielte sich vor allem Rodrigo Zalazar, mittlerweile 23 Jahre alt, in den Vordergund. Bei den Älteren überragten abgezockte Profis wie Drexler, Bülter und Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde (34).

Furioser Zweitliga-Endspurt konnte als Vorbild für Aufholjagd dienen

Von den letzten neun Spielen gewannen die Schalker vor einem Jahr acht. Der furiose Zweitliga-Endspurt, der am finalen Spieltag in Nürnberg in der Meisterschaft gipfelte, könnte dem Tabellenletzten nun als Vorbild dienen für die Aufholjagd in der Beletage. "Zwischenzeitlich haben auch damals viele nicht mehr an uns geglaubt, am Ende haben wir es doch geschafft", sagt Bülter zum Quervergleich. Vielleicht sei das "in diesem Jahr ja ähnlich".

Nicht zu unterschätzen: der Teamgeist. "Wir haben einen guten Spirit, der uns schon damals ausgezeichnet hat", sagt Bülter. Um diesen weiter zu stärken, "eignen sich Trainingslager wie jetzt in Belek hervorragend". Die Übungsspiele alt gegen jung tragen ihren Teil dazu auf jeden Fall bei.