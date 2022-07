Bühl "spekuliert" - und setzt ein "Statement"

Klara Bühls früher Treffer beim 2:0 gegen Spanien war immens wichtig für die deutsche Nationalmannschaft - und ist zugleich ein Musterbeispiel für eine Fußballphrase.

Manche Fußballphrasen sind so plattgetreten, dass sie eigentlich schon an Aussagekraft verloren haben. Mittlerweile dürfte dazu auch der Term "Dosenöffner" zählen. Nur: Klara Bühls Führungstreffer beim 2:0-Sieg gegen Spanien lässt sich fast nicht anders beschreiben. Ein Paradebeispiel für den klassischen "Dosenöffner".

Drei Minuten waren beim Spiel zwischen Deutschland und Spanien, der vor Anpfiff als offenes Duell zweier Titel-Aspiranten gehandelten Partie, auf der Uhr. Der Ball landete bei Spaniens Torhüterin Sandra Panos, die unbedrängt den spanischen Spielaufbau einleiten wollte - die Kugel im Strafraum aber direkt in die Füße der lauernden Bühl spielte.

"Einfach spekuliert"

Die deutsche Flügelspielerin machte einen schnellen Schritt und brachte die Kugel flach im langen Eck unter. 1:0. "Ich habe einfach darauf spekuliert, dass die Torhüterin vielleicht einen individuellen Fehler macht", analysierte die kaltschnäuzige Torschützin nach Schlusspfiff bei der ARD, "und so ist es passiert."

Mit dem so wichtigen Führungstreffer konnte sich Deutschland zurückziehen, sich primär auf die Defensive konzentrieren und die Spanierinnen kommen lassen. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft so eine frühe Basis schaffen konnte", so die 21-Jährige.

Das war unser Ziel: Ein Statement zu setzen. Klara Bühl

Denn: "Es spielt sich immer leichter mit so einer Führung im Rücken." Das bestätigte sich auch in der Folge. Das eiskalte Deutschland setzte in der 37. Minute den nächsten Nadelstich durch Alexandra Popp und blieb bis zum Schlusspfiff in der Defensive diszipliniert, kompakt und leidenschaftlich.

Das 2:0 ließen sich Bühl und Co. nicht mehr nehmen. "Das war unser Ziel: Ein Statement zu setzen", stellte die Spielerin des FC Bayern klar.

Letztlich fasste Bühl den Erfolg über die Spanier, der gleichbedeutend mit dem Gruppensieg und der Qualifikation für das Viertelfinale ist, ganz passend zusammen. Und das mit einer anderen Phrase: "Ein klassischer Arbeitssieg", so die "Dosenöffnerin" lächelnd. "Das braucht man auch mal."